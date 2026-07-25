Трамп пригрозил Европе «значительными пошлинами» за миллиардный штраф Google

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) инициирует расследование в отношении властей Евросоюза, по итогу которого наложенные на американских технологических гигантов штрафы будут отменены, а сам ЕС, вероятно, ожидают «значительные» пошлины, заявил глава государства.

В своей соцсети Truth Social Трамп обвинил ЕС в том, что он «грабит» американские компании и американских налогоплательщиков — поводом для недовольства стал наложенный властями региона штраф в размере €890 млн ($1 млрд) в отношении Google, которая, по версии Еврокомиссии, применяет антиконкурентные практики в работе поискового сервиса и политике платежей на Android. «Европейский Союз снова взялся за старое и, как обычно, выбрал своей целью великие американские компании!» — написал Трамп и далее подверг критике прежние европейские штрафы в отношении Apple, Meta✴ и Amazon.

Google, по словам Трампа, была оштрафована «без объяснения причин». В действительности Еврокомиссия обосновала свои действия требованиями «Закона о цифровых рынках», направленного на сдерживание доминирующего положения технологических гигантов. Но такое поведение ЕС «не будет продолжаться во время правления Трампа», заверил президент. «Соединённые Штаты Америки — не „свинья-копилка“ для Европы, и мы не дадим им сделать нас ею», — написал он. В ответ на действия Еврокомиссии США «немедленно» начнут расследование в связи со статьёй 301 «Закона о торговле» от 1974 года, которая разрешает вводить пошлины в ответ на действия, которые несправедливо обременяют американскую торговлю. За несколько часов до этого Белый дом ввёл пошлины в размере от 10 % до 12,5 % в отношении 80 стран мира, в том числе государств ЕС, из-за предполагаемых проблем с принудительным трудом.

«Европейский Союз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение, о котором я предупреждал постоянно. Штрафы будут полностью отменены, и мы ожидаем, что в кратчайшие сроки в ответ на них будет введены значительная пошлина. Следите за новостями!», — заключил Трамп.