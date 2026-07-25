Nothing назвала слухи об уходе с рынка «фейком», но подтвердила сокращение штата сотрудников

Ранее на этой неделе появились сообщения о том, что дефицит комплектующих и снижение потребительского спроса вынудят компанию Nothing уйти с рынков 12 стран. Однако сооснователь Nothing Акис Эвангелидис (Akis Evangelidis) опроверг эти слухи, но подтвердил, что производитель намерен сократить штат сотрудников.

Также Эвангелидис опроверг заявления о невысоких продажах смартфона Nothing Phone 4B, заявив, что «в первый день было продано 29 537 единиц, что является рекордом в своём ценовом сегменте». Он добавил, что компания не намерена уходить с рынков каких-либо стран, но будет проведена «консолидация» бизнес-подразделений в странах в региональные центры, а также создано отдельное подразделение, которое займётся ИИ.

Эти изменения происходят на фоне того, что рост цен на компоненты оказывает давление на сегмент смартфонов средней ценовой категории, где обычно присутствуют устройства Nothing. Признаков того, что ситуация может измениться в ближайшее время, не наблюдается. В прошлом месяце Эвангелидис объявил, что бюджетный бренд Nothing CMF не выпустит новый смартфон в этом году из-за дефицита компонентов. Гендиректор Nothing Карл Пей (Carl Pei) ранее заявлял, что стоимость памяти в Phone 4A удвоилась с момента запуска смартфона ранее в этом году. Он также утверждал, что в настоящее время цена оперативной памяти может составлять половину стоимости нового смартфона.

«Фейковые новости. Мы не закрываемся ни на одном рынке <…> То, что мы делаем, — это реорганизация наших команд для подготовки к следующему этапу роста. Мы создаём специализированные бизнес-подразделения, включая подразделение искусственного интеллекта, а также консолидируем подразделения в отдельных странах в региональные центры для более эффективной работы», — сказано в заявлении Эвангелидиса. Он добавил, что эти изменения затронут определённые должности, но подробности не были озвучены по соображениям соблюдения нормативных требований.