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Кризис не щадит: Nothing сократит штат и уйдёт из ряда стран, если слухи верны

Положение на рынке смартфонов сегодня непростое. Из-за роста цен на компоненты и падения потребительского спроса некоторые бренды оказались на грани выживания. OnePlus была вынуждена уйти из Европы и Северной Америки, и теперь её примеру отчасти может последовать Nothing.

Лондонская Nothing сократит своё присутствие по всему миру и в ближайшие недели уйдёт из 12 стран, передаёт Digit. У компании резко сократились продажи, и даже успех в Индии не помог ей компенсировать сложности. Она может уйти из стран Ближнего Востока, из Японии и ряда стран Европы. Численность персонала Nothing сократится по всему миру; а подразделение исследований и разработки, поделённое между Китаем и Великобританией примерно в соотношении 70:30, столкнётся с увольнениями примерно на 50 % и 30–40 % соответственно.

С момента выпуска последней модели Nothing Phone (4b) компания отгрузила около 20 000 единиц устройства, ещё 150 000 за всё время пришлись на Phone (4a) и Phone (4a) Pro. Для сравнения, в 2025 году компания продала 2 млн единиц по всему миру.

Перед выпуском Phone (4b) производитель подтвердил, что из-за роста цен на чипы памяти ей пришлось отменить преемника CMF Phone (2) Pro — при расчётной стоимости менее $250 его пришлось бы выпустить с ценником до $370, что не соответствует идентичности CMF. Если верить неофициальной информации, впоследствии проект превратился в Nothing Phone (4b), а бренд CMF в обозримом будущем останется без главного продукта. Официальных комментариев от Nothing пока не поступало.

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Теги: nothing, сокращения, уход
nothing, сокращения, уход
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