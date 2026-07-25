Американские технологические компании сократили 140 тыс. человек в 2026 году

Технологические компании из США сократили около 140 тыс. рабочих мест с начала нынешнего года, несмотря на то, что расходы в сфере искусственного интеллекта достигли рекордного уровня. На технологический сектор приходится более трети от общего количества увольнений в стране за отчётный период. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные собственного анализа рынка труда.

Amazon, Oracle, Meta✴ и Microsoft суммарно сократили около 50 тыс. человек, что составляет примерно 6 % от штата сотрудников этих компаний. Массовые увольнения стали нормой в Кремниевой долине после пандемии коронавируса, когда компании активно нанимали сотрудников, основываясь на ожиданиях сохранения устойчивого спроса на цифровые услуги. Многие IT-компании продолжают сокращать штат сотрудников, параллельно с этим наращивая инвестиции в ИИ-инфраструктуру.

Положение дел в технологическом секторе контрастирует с относительно устойчивой частью остального рынка труда. Хотя наём сотрудников в целом замедлился после резкого всплеска во время пандемии коронавируса, уровень безработицы в США остаётся низким — 4,2 %, согласно данным Федерального бюро статистики труда США.

Отмечается, что Amazon, Alphabet, Meta✴ и Microsoft суммарно вложат в развитие инфраструктуры центров обработки данных $725 млрд в этом году. Oracle намерена инвестировать $70 млрд в ИИ-инфраструктуру для обслуживания своих крупных клиентов, таких как OpenAI. По мнению аналитиков, технологические компании проводят сокращения, чтобы компенсировать предшествовавший бум найма и высвободить средства для инвестиции в ИИ.

Oracle завершила последний финансовый год с штатом сотрудников в размере 21 тыс. человек, что меньше по сравнению с показателем годом ранее. Компания уволила часть персонала на фоне растущего давления на финансовый баланс. Ранее в этом месяце S&P понизила кредитный рейтинг Oracle на одну ступень, ссылаясь на ослабление денежного потока и неопределённость в отношении доходности ИИ.

Наряду с расходами на ИИ, технологические компании продолжают реструктуризацию бизнес-подразделений, включая те, которые ранее считались перспективными для дальнейшего роста. Microsoft сократила 4800 сотрудников ранее в этом месяце. Большинство из них работали в подразделении Xbox, стараясь перезагрузить бизнес через три года после приобретения Activision Blizzard за $75 млрд.

Некоторые технологические компании связывают сокращения с ростом производительности из-за внедрения инструментов на базе ИИ. По данным Challenger, с мая 2023 года такое обоснование сокращению штата использовалось разными компании, уволившими суммарно 170 тыс. человек. Так в мае этого года гендиректор Block Джек Дорси (Jack Dorsey) уволил почти половину из 10 тыс. сотрудников, заявив, что ИИ изменил потребности в штате персонала.

Однако в академических кругах такая логика ставится под сомнение. Многие считают, что увольнения под предлогом повышения эффективности за счёт внедрения ИИ являются попыткой топ-менеджеров исправить прошлые ошибки. «Типичное отношение руководителей технологических компаний — говорить, что ИИ позволяет повысить эффективность, а не признавать, что они наняли слишком много сотрудников. Это лёгкий выход», — уверен Энрико Моретти (Enrico Moretti), профессор экономики в одном из университетов США.

Данные Financial Times указывают, что компании, называющие ИИ фактором сокращения рабочих мест, показывали результат хуже Nasdaq почти на 10 % в течение 30 торговых дней после объявления об увольнении сотрудников. Разрыв для компаний, которые связывали увольнения с другими факторами, составил около 4 %. Некоторые крупные компании отказались от того, чтобы связывать ИИ с сокращением штата. Так Amazon и Microsoft прямо заявили, что внедрение ИИ-технологий не стало причиной решения о сокращении штата.

Несмотря на рост увольнений в технологическом секторе, ИИ-стартапы, такие как Anthropic и OpenAI, наращивают штат сотрудников быстрыми темпами. За счёт этого последствия массовых сокращений в технологической индустрии смягчаются. «Занятость в сфере ИИ растёт быстрыми темпами. То, что сокращают технологические компании, — это всё остальное», — подвёл итог Моретти.