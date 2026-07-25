Intel подтвердила возвращение Hyper-Threading в чипах Coral Rapids в 2028 году

Свою реализацию технологии «одновременной многопоточности» (SMT) компания Intel называет Hyper-Threading. Речь идёт о методе, при котором одно ядро может совмещать обработку двух отдельных программных потоков, обеспечивая общее повышение производительности в многопоточных задачах. Intel отказалась от неё с выходом процессоров Core Ultra 200, и новое семейство Xeon 7 Diamond Rapids тоже не будет её поддерживать. Очевидно, это была ошибка, потому что глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) подтвердил, что Hyper-Threading вернётся с чипами Coral Rapids в 2028 году.

В ходе телефонной конференции Intel с аналитиками господина Тана спросили, как он намерен вернуть Intel долю рынка в серверном сегменте, где компании противостоят AMD и Arm-процессоры. Он ответил: «В отношении серверов и центров обработки данных у нас, очевидно, есть чёткая дорожная карта. У нас есть Clearwater Forest, Diamond Rapids, а также Coral Rapids с поддержкой технологии SMT. Мы продолжаем работать над повышением конкурентоспособности по отношению к нашим соперникам. Считаю, что очень важно улучшать как однопоточные, так и многопоточные вычисления. В Coral Rapids появится многопоточность».

Intel не продаёт серверные Xeon с гибридными ядрами, поэтому существуют два вида этих процессоров: с производительными P-ядрами и с эффективными E-ядрами. Последние не поддерживают Hyper-Threading ещё со времён Saltwell в 2012 году; а P-ядра её поддерживали всегда, в том числе и актуальные Granite Rapids. Однако Hyper-Threading исчезнет в поколении Diamond Rapids и вернётся в 2028 году. Информации о Coral Rapids пока немного. Выпуск этих процессоров намечен на 2028 год, они появятся в исполнении с 8-канальной памятью, но ассортимент может расшириться в зависимости от реакции на Diamond Rapids, которые идут только с 16-канальной. Hyper-Threading вернётся, но архитектура чипов и техпроцесс пока неизвестны: скорее всего, это будет либо Intel 14A, либо усовершенствованная 18A-P.

Потребительские процессоры Intel также лишились поддержки Hyper-Threading, потому что её присутствие в 10-ядерных чипах начального уровня — расточительство. Дополнительные кристаллы для поддержки SMT в большинстве случаев используются неэффективно, потому что большинство пользователей не запускает ресурсоёмкие задачи, требующие высокой пропускной способности, где Hyper-Threading может оказаться полезной. Без поддержки этой технологии площадь кристалла уменьшается, потребляет он меньше, а его однопоточная производительность растёт, потому что конкуренции потоков за ресурсы процессоров больше нет. А вот в серверных нагрузках Hyper-Threading может дать прирост производительности на величину до 30 %; и в разрезе конкуренции с AMD это актуально.