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В США разгорелись споры между сторонниками и противниками открытых ИИ-моделей

На этой неделе давний спор в Кремниевой долине по поводу того, как следует создавать программное обеспечение с открытым исходным кодом для искусственного интеллекта — под контролем со стороны регуляторов или без — достиг кульминации, перейдя в публичную плоскость, пишет The New York Times.

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

С одно стороны, ведущие в сфере ИИ-компании, такие как OpenAI и Anthropic, выступают за ограничение использования ИИ-моделей с открытым исходным кодом и необходимость регулирования их разработки и строгого контроля со стороны таких компаний, как они, в целях безопасности. В свою очередь, остальная часть ИТ-индустрии, включая Microsoft и Nvidia, утверждает, что open source ИИ-модели должны оставаться открытыми, чтобы люди могли развивать технологии и создавать новые предприятия.

«Миру нужны как передовые закрытые модели, так и передовые открытые модели», — отметил глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в минувшую пятницу в своём первом посте на платформе X. Спустя несколько минут Сатья Надела (Satya Nadella), генеральный директор Microsoft написал, что программное обеспечение с открытым исходным кодом «необходимо для здоровой экосистемы ИИ». Они оба подписали письмо в поддержку open source, которое также подписали руководители Meta, Palantir и IBM.

Обострение дискуссий связано со стремительным прогрессом Китая в разработке open source ИИ-моделей. Недавно китайские ИИ-стартапы Z.ai и Moonshot AI выпустили модели, конкурирующие с разработками Anthropic и других американских компаний. В связи с этим Anthropic и OpenAI обвинили китайских конкурентов в неправомерном сборе и использовании данных из их ИИ-систем.

В свою очередь, Microsoft и Nvidia, которые полагаются на open source модели для стимулирования спроса на свои облачные вычислительные сервисы и чипы, заявили, что open source программное обеспечение стимулирует развитие технологий и повышение безопасности за счёт обмена знаниями. Кроме того, по мнению ИИ-стартапов, ограничение софта с открытым исходным кодом может закрепить лидерство OpenAI и Anthropic в области ИИ, что потенциально будет препятствовать остальным компаниям в создании конкурирующих продуктов.

По словам источников, OpenAI и Anthropic, а также их инвесторы, ссылаясь на опасения по поводу глобальной экономики, безопасности ИИ и национальной безопасности, пытаются убедить власти ужесточить ограничения на китайское open source программное обеспечение.

На прошлой неделе сторонники open source объединили усилия для противодействия OpenAI и Anthropic. В среду около 200 стартапов из Кремниевой долины, называющих себя Ассоциацией малых технологических компаний, подписали письма с призывом к администрации Дональда Трампа (Donald Trump) не ограничивать доступ к китайским open source моделям.

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Теги: ии, open source, программное обеспечение
ии, open source, программное обеспечение
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