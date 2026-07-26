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Apple ответит в суде за то, что пропустила в App Store мошеннический криптокошелёк — пользователи потеряли $1,8 млн

Компания Apple столкнулась с новым иском от трёх клиентов, которые утверждают, что потеряли $1,8 млн, став жертвами поддельного криптовалютного кошелька, загруженного из магазина App Store. Исковое заявление было подано в федеральный суд Калифорнии в конце этой недели.

Источник изображения: macrumors.com

Источник изображения: macrumors.com

Авторы иска утверждают, что Apple нарушила действующий в Калифорнии закон о защите прав потребителей и другие нормы, не обеспечив надлежащую проверку приложений, распространяемых через App Store, несмотря на позиционирование платформы как «безопасного и надёжного места для поиска и загрузки приложений». В жалобе сказано, что эти заверения Apple убедили истцов в том, что iOS-приложение Sparrow Wallet из App Store является легитимным. Однако на деле оказалось, что это был поддельный кошелёк для кражи биткоинов.

Кошелёк Sparrow Wallet доступен на Windows, macOS и Linux. Этот популярный криптовалютный кошелёк недоступен на iOS. Этим воспользовались мошенники, создавшие поддельные приложения, которые прошли проверку Apple и были опубликованы в App Store.

«Пользователи обнаружили, что их счета были полностью опустошены, а их криптовалютные активы переведены в частные кошельки мошенников. Это мошенничество удалось именно потому, что Apple пользовалась доверием потребителей, которое она намеренно завоёвывала более десяти лет, рекламируя App Store как уникально безопасную и надёжную среду», — говорится в исковом заявлении.

Авторы иска Джеймс Рамирес (James Ramirez), Кристофер Эллис (Christopher Ellis) и Джален Дельгадо (Jalen Delgado) утверждают, что из-за поддельного приложения потеряли криптовалюту на сумму $875 тыс., $840 тыс. и $120 тыс. соответственно. Эти средства были похищены в период с мая по август 2025 года. В иске отмечается, что даже после сообщений жертв о мошенничестве Apple в ряде случаев не предпринимала никаких действий, и другие поддельные приложения Sparrow всё ещё доступны в App Store. Истцы требуют возмещения ущерба, включая возврат похищенных средств, которые были украдены через поддельный кошелёк.

Разработчик Sparrow Wallet Крейг Роу (Craig Raw) публично высказывался о недостаточно оперативной реакции Apple на появление множества поддельных версий его приложения в App Store. Ещё в январе 2024 года он писал в соцсетях, что «в App Store есть мошенническое приложение Sparrow Wallet, несмотря на то, что я и другие сообщали о нём неделями». В прошлом месяце Роу сообщил, что его попытка защитить пользователей, разместив в App Store «заглушку» с маркетинговыми изображениями, указывающими на то, что Sparrow Wallet является десктопным приложением, привела к удалению его учётной записи разработчика, но позднее Apple отменила это решение.

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Теги: sparrow wallet, ios, app store
sparrow wallet, ios, app store
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