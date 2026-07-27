Ремонтируют даже iPhone 4: россияне всё чаще чинят электронику вместо покупки новой

Россияне всё чаще обращаются к услугам ремонта, чтобы продлить срок службы своих устройств. Согласно данным сервисного центра «М.Мастер» компании «М.Видео», в первом полугодии 2026 года количество обращений по устройствам, поступившим на рынок до 2018 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза.

Чаще всего в сервисный центр обращаются по поводу замены аккумулятора — с этим связано практически каждое второе обращение владельцев техники старше восьми лет (46 % всех случаев). Также востребована услуга замены дисплея (20 % обращений). Кроме того, владельцы устройств нередко обращаются в сервисный центр по поводу ремонта цепей питания и разъёмов зарядки, восстановления кнопок питания и кнопки «Домой», а также чистки динамиков (15 % случаев). Больше всего обращений по поводу ремонта техники старше восьми лет зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Среди владельцев смартфонов чаще всего по поводу ремонта обращаются пользователи iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X, поступивших в продажу в 2016–2017 годах. На эти устройства приходится почти половина всех обращений по смартфонам в этой возрастной категории. Высокий спрос на услуги по ремонту также отмечен в отношении PlayStation 4, которая спустя более десяти лет после выхода остаётся одной из самых востребованных игровых консолей в сервисных центрах компании. В категории планшетов чаще всего обращались по поводу ремонта моделей серии Samsung Galaxy Tab 3. Также востребован ремонт ноутбуков предыдущих поколений, владельцы которых предпочитают замену аккумуляторов, клавиатур, дисплеев и разъёмов питания покупке новой модели.

Самыми «долгоживущими» устройствами, поступившими в сервисные центры «М.Видео» — «М.Мастер» — в первом полугодии 2026 года, стали смартфон Apple iPhone 4, представленный в 2010 году, и планшет Apple iPad 2, который вышел в 2011 году. Их владельцы продолжают пользоваться устройствами и предпочитают продлевать срок их службы благодаря ремонту.

«Мы видим устойчивый рост интереса к ремонту техники, которая уже давно стала частью повседневной жизни своих владельцев. Современные устройства обладают высоким запасом надёжности, а своевременная замена аккумулятора, ремонт цепей питания, дисплея или других компонентов позволяют использовать их ещё несколько лет. Всё чаще клиенты осознанно выбирают ремонт как рациональную альтернативу покупке нового устройства, особенно если техника полностью устраивает их по своим возможностям. Сегодня сервис — это не только восстановление техники, но и возможность максимально продлить срок её эксплуатации», — отметил руководитель департамента физических сервисов «М.Видео» Андрей Агапов.