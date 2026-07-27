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Клиенты «Билайна» столкнулись с массовой кражей мобильных номеров

Клиенты российского оператора связи «Билайн» столкнулись с попытками кражи мобильных номеров с использованием мошеннической схемы, позволяющей похищать мобильные номера с помощью технологии виртуальных SIM-карт (e-SIM), сообщил «Коммерсантъ». Мошенники рассылали пользователям запросы на подтверждение входа в личный кабинет, в случае одобрения которых выпускали e-SIM и блокировали SIM-карту.

Одной из жертв мошеннической схемы стал шеф-редактор «Ъ FM» Владислав Викторов, случайно подтвердивший один из многочисленных запросов мошенников. Сообщается, что в течение последней недели такие запросы получали многие абоненты «Билайна». Причём это были не СМС или push-оповещения, а системные уведомления от оператора на экране смартфона.

В офисе оператора подтвердили, что за последние две недели с аналогичными проблемами обращался ряд абонентов. Такая схема атаки стала возможной из-за функции входа в личный кабинет «с экрана телефона», минуя необходимость ввода пароля. Также в офисе сообщили, что всем пострадавшим клиентам был восстановлен доступ к сети, и что подобные инциденты наблюдаются на телеком-рынке с начала года.

По словам экспертов, мошенники могут воспользоваться уязвимостями в инфраструктуре операторов для перехвата e-SIM. «Для успешной атаки часто требуется ошибка со стороны пользователя. При получении непонятных запросов следует отказаться от их подтверждения и связаться с оператором», — отметил IT-специалист Александр Баулин. «Также стоит сразу сообщить о подозрительной активности оператору или банку — в зависимости от того, чьи сервисы затронуты. Мы можем не понимать, по какому сценарию развивается атака, но важно как можно раньше предупредить об этом, чтобы специалисты могли взять аккаунт под контроль и, при необходимости, заблокировать все финансово значимые операции», — добавил он.

Эксперты также рекомендуют установить самозапрет на выпуск новых SIM-карт, для чего потребуется личный визит в МФЦ.

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Теги: билайн, мобильная связь, хакеры
билайн, мобильная связь, хакеры
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