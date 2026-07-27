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Nvidia возглавила альянс по безопасности открытого ИИ — но OpenAI, Google или Anthropic не пригласили

Сегодня Nvidia заявила, что объединяет усилия с Microsoft, SpaceX, IBM и другими технологическими компаниями для создания и распространения инструментов безопасности ИИ с открытым исходным кодом. Главной задачей альянса Open Secure AI Alliance заявлена эффективная защита от атак со стороны передовых ИИ-моделей.

Источник изображения: blogs.nvidia.com

Источник изображения: blogs.nvidia.com

Эта инициатива является прямым ответом на растущую обеспокоенность по поводу безопасности передовых систем ИИ после того, как тестовая модель OpenAI вышла из-под контроля и взломала компанию Hugging Face. Hugging Face была вынуждена использовать китайскую открытую модель для защиты из-за строгих мер безопасности, ограничивающих полезность лучших американских моделей.

В число учредителей Open Secure AI Alliance вошли Palantir, OpenClaw, Linux Foundation, Cloudflare, Cloudera, Dell, Cisco, Adobe, Siemens и DoorDash. Примечательно, что в альянс не приглашены ведущие американские компании, занимающиеся ИИ, включая OpenAI, Google и Anthropic. Альянс создан на фоне растущей напряжённости по вопросу о том, должны ли самые мощные в мире модели ИИ оставаться открытыми.

Китайские компании выпускают всё более мощные модели с открытым исходным кодом, в частности, Kimi K3 от Moonshot AI, бросая вызов стратегии, проводимой американскими лабораториями, которые в основном оставляют передовые системы закрытыми и проприетарными. Nvidia и её партнёры утверждают, что для обеспечения безопасности ИИ необходим доступ как к закрытым, так и к открытым моделям.

Заявление о создании альянса последовало за сообщениями о том, что администрация США рассматривает возможность ограничения доступа к передовым китайским моделям.

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Теги: nvidia, альянс, безопасность ии, открытое по
nvidia, альянс, безопасность ии, открытое по
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