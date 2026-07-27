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Два года шумит как пылесос: жители Мичигана подали в суд на ИИ ЦОД из-за круглосуточного шума

Жители города Доваджак в американском штате Мичиган (США) подали иск против ИИ-дата-центра, обвинив его владельцев в круглосуточном шуме в промышленных масштабах. По их словам, высокий гул не прекращается уже около двух лет, а компания вместо устранения проблемы предложила людям выкупить их дома.

Источник изображения: Geoffrey Moffett/Unsplash

Источник изображения: Geoffrey Moffett/Unsplash

Центр обработки данных, принадлежащий Alliance Cloud Services, дочерней компании Hyperscale Data, расположен в бывшем промышленном здании, которое начали переоборудовать в 2018 году. Как отмечает Tom's Hardware, в 2021 году объект использовался для добычи криптовалюты, однако в 2024 году, по утверждению местных жителей, после изменения характера работы комплекса появился непрерывный шум, похожий на звук пылесоса. Владелец объекта позднее сообщил о переходе площадки от криптовалютных операций к ИИ-вычислениям и разработке систем для робототехники.

После многочисленных жалоб власти города приняли нормативный акт, ограничивающий уровень промышленного шума 65 дБ днём и 55 дБ ночью, а также оштрафовали оператора центра обработки данных за нарушение этих требований. В свою очередь, Hyperscale Data оспаривает результаты измерений и методику их проведения, одновременно заявляя о намерении расширить деятельность на этой площадке. При этом городские власти сообщили, что заявок на получение необходимых разрешений пока не поступало.

Генеральный директор Hyperscale Data Уильям Хорн (William Horne), выступая на специальном заседании городского совета, заявил, что компания уже приобрела соседние земельные участки, рассчитывая создать естественный защитный барьер для снижения уровня шума. Он также отметил, что если принятые меры не устроят жителей и они по-прежнему не смогут комфортно пользоваться своим жильём, компания готова выкупить их недвижимость.

Однако такое предложение не убедило местных жителей. Некоторые семьи рассказали, что живут в этом районе десятилетиями, а переезд для них означает потерю привычного окружения и серьёзные бытовые трудности. Аналогичные судебные разбирательства уже ведутся и в отношении центра обработки данных Microsoft в штате Висконсин, тогда как представители одной из некоммерческих организаций предупреждают, что создаваемые подобными объектами инфразвуковые колебания могут распространяться на значительное расстояние и потенциально влиять на здоровье людей.

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Теги: дата-центры, сша, искусственный интеллект
дата-центры, сша, искусственный интеллект
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