Gigabyte выпустила дырявую видеокарту — в плате Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood оказалось четыре огромных выреза

Портал Chiphell разобрал видеокарту Gigabyte Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood и выяснил, что она оснащена одной из самых необычных печатных плат среди всех версий RTX 5080, представленных на рынке.

Компания Gigabyte почти полностью переработала печатную плату Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood, поскольку карта оснащена системой охлаждения Double Flow Through. Она предусматривает сквозную циркуляцию воздуха через обе стороны видеокарты, что должно повысить эффективность отвода тепла при высоких нагрузках.

В отличие от эталонной RTX 5090 Founders Edition с системой охлаждения аналогичной конструкции, в которой используется трехкомпонентная печатная плата, в модели RTX 5080 Infinity используется одна плата. Компания Gigabyte удалила у неё большой участок с левой стороны, над которым располагается один из двух основных вентиляторов системы охлаждения, оставив лишь несколько узких полосок текстолита поперёк отверстия. Эти участки по-прежнему содержат сигнальные дорожки, соединяющие компоненты на противоположных сторонах платы.

Такая компоновка позволяет воздуху проходить с обеих сторон карты, как у моделей Nvidia Founders Edition. Однако RTX 5080 Infinity не копирует компоновку эталонных карт Nvidia а необычность конструкции платы делает её более уязвимой к изгибу при извлечении из металлической опорной конструкции кожуха системы охлаждения.

Особенности конструкции Gigabyte Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood

Gigabyte также изменила систему питания карты. Шина MSVDD теперь расположена с правой стороны GPU, в то время как у RTX 5080 Founders Edition основные разъемы MSVDD находятся слева. Карта также использует утопленный 16-контактный разъём питания со встроенным удлинителем, несущим шесть проводников.

Толстый металлический блок на радиаторе карты Gigabyte фиксирует 16-контактный разъём питания, но разборка показывает отсутствие термопрокладки или термопасты между разъёмом и этим блоком. Таким образом, он, судя по всему, обеспечивает механическую жёсткость конструкции, а не непосредственное охлаждение разъёма.