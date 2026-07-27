Сегодня 28 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Gigabyte выпустила дырявую видеокарту — ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Gigabyte выпустила дырявую видеокарту — в плате Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood оказалось четыре огромных выреза

Портал Chiphell разобрал видеокарту Gigabyte Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood и выяснил, что она оснащена одной из самых необычных печатных плат среди всех версий RTX 5080, представленных на рынке.

Источник изображений: Chiphell

Источник изображений: Chiphell

Компания Gigabyte почти полностью переработала печатную плату Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood, поскольку карта оснащена системой охлаждения Double Flow Through. Она предусматривает сквозную циркуляцию воздуха через обе стороны видеокарты, что должно повысить эффективность отвода тепла при высоких нагрузках.

В отличие от эталонной RTX 5090 Founders Edition с системой охлаждения аналогичной конструкции, в которой используется трехкомпонентная печатная плата, в модели RTX 5080 Infinity используется одна плата. Компания Gigabyte удалила у неё большой участок с левой стороны, над которым располагается один из двух основных вентиляторов системы охлаждения, оставив лишь несколько узких полосок текстолита поперёк отверстия. Эти участки по-прежнему содержат сигнальные дорожки, соединяющие компоненты на противоположных сторонах платы.

Такая компоновка позволяет воздуху проходить с обеих сторон карты, как у моделей Nvidia Founders Edition. Однако RTX 5080 Infinity не копирует компоновку эталонных карт Nvidia а необычность конструкции платы делает её более уязвимой к изгибу при извлечении из металлической опорной конструкции кожуха системы охлаждения.

Особенности конструкции Gigabyte Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood
RTX-5080-AORUS-INFINITY-PCB-2.jpg
Смотреть все изображения (7)
RTX-5080-AORUS-INFINITY-PCB-3.jpg
RTX-5080-AORUS-INFINITY-PCB-4.jpg
RTX-5080-AORUS-INFINITY-PCB-5.jpg
RTX-5080-AORUS-INFINITY-PCB-6.jpg
RTX-5080-AORUS-INFINITY-PCB-7.jpg
RTX-5080-AORUS-INFINITY-PCB-8.jpg
Смотреть все
изображения (7)

Gigabyte также изменила систему питания карты. Шина MSVDD теперь расположена с правой стороны GPU, в то время как у RTX 5080 Founders Edition основные разъемы MSVDD находятся слева. Карта также использует утопленный 16-контактный разъём питания со встроенным удлинителем, несущим шесть проводников.

Эталонная GeForce RTX 5080 Founders Edition. Источник изображения: TechPowerUp

Эталонная GeForce RTX 5080 Founders Edition. Источник изображения: TechPowerUp

Толстый металлический блок на радиаторе карты Gigabyte фиксирует 16-контактный разъём питания, но разборка показывает отсутствие термопрокладки или термопасты между разъёмом и этим блоком. Таким образом, он, судя по всему, обеспечивает механическую жёсткость конструкции, а не непосредственное охлаждение разъёма.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MSI и Colorful резко повысили цены на видеокарты Nvidia RTX 5000 — пока только в Китае, но вряд ли этим ограничатся
Gigabyte выпустила AM4-плату B550 Aorus Elite с поддержкой Wi-Fi 7
MSI показала GeForce RTX 5080 Suprim в юбилейной версии Draco Epic с большим драконом на задней пластине
Историческая сделка: в этот день двадцать лет назад AMD объявила о поглощении ATI
GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти «стареет» лучше RTX 4060 и Radeon RX 7600, показало сравнение в играх
AMD и Cerebras объединились для противостояния Nvidia Groq
Теги: geforce rtx 5080, gigabyte, видеокарта
geforce rtx 5080, gigabyte, видеокарта
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Gigabyte выпустила дырявую видеокарту — в плате Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood оказалось четыре огромных выреза
Слухи: новая Fable уже «неприлично» далеко вышла за рамки бюджета
MSI и Colorful резко повысили цены на видеокарты Nvidia RTX 5000 — пока только в Китае, но вряд ли этим ограничатся
Capcom объяснила, зачем «штампует» ремейки Resident Evil
Nvidia возглавила альянс по безопасности открытого ИИ — но OpenAI, Google или Anthropic не пригласили
«Словно скрестили Dishonored и "Тёмную башню"»: игроков заинтриговал первый геймплей апокалиптического вестерна Guns of Eschaton 2 ч.
Вышла iOS 26.6 с более чем 75 исправлениями для всех совместимых iPhone 2 ч.
Календарь релизов — 27 июля – 2 августа: Halo, LoL Classic и The Relic: First Guardian 3 ч.
Инсайдер: для Resident Evil Requiem и Resident Evil Veronica выйдут большие сюжетные дополнения, но придётся набраться терпения 4 ч.
Онлайн-боевик о сражениях огромных монстров BeastLink от авторов ремастеров GTA скоро ворвётся в ранний доступ Steam — новый трейлер и дата выхода 7 ч.
Авторитетный инсайдер: Ubisoft отменила эвакуационный шутер по Far Cry ради новой «очень амбициозной» Far Cry 7 ч.
В России утвердили первый закон об искусственном интеллекте 7 ч.
Российская ITSM-платформа SimpleOne дополнилась ИИ-ассистентом 8 ч.
«Скоро наступило сейчас»: нелинейный шутер Fallen Aces без предупреждения получил долгожданный второй эпизод 11 ч.
На объявления о продаже украденных данных теперь приходится почти половина предложений в даркнете 11 ч.
60 % российских компаний выбирают отечественные СХД и объектные хранилища 3 мин.
Чуда не случилось: Microsoft Surface Laptop с 8 Гбайт оперативки за $950 подвисает даже в базовых задачах 2 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI Pura 90s Pro Max: красота повсюду 4 ч.
Amazon намерена запустить 5105 спутников, к которым смартфоны смогут подключаться напрямую 6 ч.
Роботакси Waymo накопили тысячи долларов штрафов за неправильную парковку 6 ч.
Два года шумит как пылесос: жители Мичигана подали в суд на ИИ ЦОД из-за круглосуточного шума 6 ч.
NVIDIA готова выделить $250 млрд на поддержку строительства крупнейшего ИИ ЦОД OpenAI в США 7 ч.
SK Group и NVIDIA объявили о совместных инициативах в Южной Корее на $500 млрд 9 ч.
Российский рынок ПАК растёт, но всё ещё остаётся критически импортозависимым 9 ч.
CXMT стала одной из самых дорогих компаний Китая — акции производителя памяти взлетели на 466 % сразу после IPO 9 ч.