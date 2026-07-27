Чуда не случилось: Microsoft Surface Laptop с 8 Гбайт оперативки за $950 подвисает даже в базовых задачах

Компания Microsoft недавно выпустила 13-дюймовый ноутбук Surface Laptop с процессором Snapdragon X Plus, SSD объёмом 256 Гбайт и 8 Гбайт памяти LPDDR5X. Его стоимость составляет $949,99. Как показывает обзор портала The Verge, снижение объёма ОЗУ определённо не пошло ноутбуку на пользу. Из-за нехватки памяти лэптоп страдает даже при выполнении базовых рабочих задач.

Хотя обозреватель похвалил общее качество сборки ноутбука, его клавиатуру, трекпад и автономность, он отметил, что при наличии всего 8 Гбайт ОЗУ ноутбуку очень не хватает памяти для эффективной и стабильной работы даже в повседневных рабочих сценариях.

После перезагрузки ноутбука с небольшим количеством запущенных приложений в автозагрузке диспетчер задач показал использование 4,2 Гбайт ОЗУ. В обычном режиме работы ноутбук часто потреблял около 6,7 из 7,6 Гбайт доступной пользователю памяти. Обозреватель даже столкнулся с зависанием системы на несколько секунд во время звонка в Microsoft Teams, когда другой участник отправил ему короткое видео. В тот момент на ноутбуке было открыто около десяти вкладок Chrome, а также приложения Slack и Signal. Сообщается, что подобные зависания происходили несколько раз в день, в том числе во время работы в Google Docs без активного звонка или видеосвязи.

«Хотя 8-гигабайтный Surface обычно вполне подходил для простого просмотра веб-страниц или потокового видео, в повседневном использовании я иногда его перегружал. При звонке в Microsoft Teams (используя приложение, а не браузер), когда организатор звонка публиковал короткое видео, весь ноутбук завис на несколько секунд. В тот момент у меня было открыто около 10 вкладок Chrome на двух рабочих столах, а также Slack и Signal — не такой уж и чрезмерный уровень многозадачности. И у нас даже веб-камеры не были включены», — пишет Антонио Г. Ди Бенедетто (Antonio G. Di Benedetto) из The Verge.

Снижение нагрузки до примерно шести открытых вкладок Chrome, закрытие Signal и отказ от виртуальных рабочих столов позволили уменьшить использование памяти примерно до 5,5 Гбайт. Базовый просмотр веб-страниц и воспроизведение видео в целом работали, но ноутбук оставлял мало свободной памяти для дополнительных приложений. Проблема в том, что ситуацию никак не исправить, поскольку оперативная память устройства не подлежит замене, а значит, увеличить её объём не получится.

Оригинальная модель 13-дюймового ноутбука Surface Laptop была выпущена в 2025 году по цене $899 за версию с 16 Гбайт оперативной памяти. В июне этого года Microsoft выпустила конфигурацию лэптопа с 8 Гбайт памяти, но при этом его стоимость на фоне дефицита чипов памяти DRAM составила уже $950. В настоящий момент официальный магазин Microsoft Store предлагает покупателям версию ноутбука с 8 Гбайт ОЗУ со скидкой за $849,99.