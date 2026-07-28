ИИ-ответы Google захватили почти половину всех поисковых запросов — издатели теряют трафик

Доля поисковой выдачи Google с ответами искусственного интеллекта, согласно исследованию Similarweb, выросла за последний год с 15 % до 43 %. Аналитики фиксируют смещение интереса пользователей с перехода на сайты на потребление информации непосредственно внутри поисковой платформы.

По сообщению TechCrunch, ИИ-обзоры (AI Overviews) перестали быть дополнительной функцией и стали частью основного сценария поиска. После получения краткого ответа пользователи часто продолжают поиск в режиме AI Mode, популярность которого также быстро растёт. Если в июне 2025 года этот сервис насчитывал 126 млн посещений, то к маю 2026 года показатель увеличился до 279 млн.

Расширение ИИ-функций меняет и поведение пользователей. Исследование показывает, что поисковые запросы становятся длиннее и всё чаще формулируются в разговорной форме вместо коротких наборов ключевых слов. Одновременно Google всё чаще становится конечной точкой поиска, предоставляя ответы на основе проиндексированных сайтов без необходимости перехода на них.

Такая тенденция усилила давление на владельцев сайтов, прежде всего на новостные издания, которые продолжают терять переходы из поисковой выдачи. В ответ на это Cloudflare ранее представила инструменты, позволяющие ограничивать доступ ИИ-ботов к контенту или предоставлять его только на платной основе. При этом Similarweb отмечает, что количество ИИ-ответов со ссылками на источники за последний год выросло более чем в 5 раз.

Тем не менее, несмотря на этот рост, по состоянию на май 2026 года лишь 6,8 % запросов, в частности, к ChatGPT содержали ссылки на источники, хотя к концу мая, после обновления поисковой выдачи, их доля увеличилась примерно с 25 % в марте до почти 60 % к концу мая.

Однако, по мнению Similarweb, это не меняет общей тенденции и Google постепенно превращается из инструмента для поиска сайтов в независимую платформу, где пользователи получают основную часть необходимой информации.