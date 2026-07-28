Range Rover GT оказался приземистым электрическим купеобразным кроссовером

Продукция марки Range Rover с точки зрения дизайна классически ассоциировалась с довольно высокими внедорожниками с прямыми поверхностями кузова, и лишь в последние годы ассортимент начали разбавлять более «прилизанные» кроссоверы. Модель Range Rover GT в угоду аэродинамике стала напоминать спортивное купе, но это объясняется её целевым назначением.

Как напоминает New Atlas, в конце позапрошлого века появился термин «Grand Tour», который подразумевал путешествие по Европе обеспеченных молодых граждан с целью культурного образования. В итальянском языке он сформировался как «Gran Turismo», и позже определил стиль жизни автомобилистов, которые предпочитали быстро и с комфортом перемещаться по Европе на большие по местным меркам расстояния. Собственно, родственные Jaguar в случае с Range Rover исторически дарили своим владельцам именно такие ощущения.

Понятно, что Range Rover GT просто обязан был стать электрическим, хотя консервативно настроенным обывателям сложно себе представить сочетание высокой скорости и длительной поездки именно на электромобиле. Новинка будет производиться в Великобритании на новой платформе EMA, которая позднее должна подарить жизнь и прочим электромобилям. Не исключено, однако, что Range Rover GT обзаведётся и гибридной версией, но это случится позже. В продажу машина поступит только в следующем году, так что дополнительную информацию о ней производитель собирается выдавать поэтапно. Имеющиеся официальные изображения пока скрывают конкретные черты дизайна под камуфляжной плёнкой.

Интерьер Range Rover GT пока описывается единственным изображением, позволяющем судить о доминировании прямых поверхностей и минимализме. За графическую составляющую интерфейса отвечает 13-дюймовый дисплей в районе центральной консоли, который на фоне конкурентов не поражает своими размерами или причудливостью формы, но не выглядит чужеродным в этом интерьере. Воздуховоды растянуты на всю ширину приборной панели, но и эта черта не является уникальной для Range Rover. Фирменная операционная система будет делать упор на взаимодействие с водителем при помощи голоса.

Пассажирам заднего ряда, помимо впечатляющего пространства для ног, будет доступна и часть крупнейшей панорамной крыши в истории марки. Вне зависимости от компоновки сидений заднего ряда, а их может быть как два, так и три, спинки будут складываться для получения дополнительного багажного пространства. По предварительным данным, запас хода электрической версии Range Rover GT превысит 800 км, но и цена будет подобающей для представителя люксовой марки — свыше $90 000, по имеющимся слухам.