Meta✴ приостановила программу подписки на «премиальные функции» умных очков

Meta✴ временно отказалась взимать регулярную дополнительную плату за полный доступ к функции «Фокусировки разговора» (Conversation Focus) в своих умных очках. Без подписки Meta✴ One Premium за $19,99 компания хотела ограничить её использование тремя часами в месяц; с подпиской — 15 часами. Примечательно, что работает она локально на устройстве, без подключения к серверам производителя.

При запуске функции «Фокусировка разговора» устройство при помощи алгоритмов искусственного интеллекта подавляет фоновый шум и делает речь собеседника при голосовых вызовах более слышимой. Инициатива ограничить доступ к функции, для работы которой требуются только собственные вычислительные ресурсы устройства, вызвала критику со стороны общественности. Получив отрицательные отзывы, Meta✴ решила приостановить «тестирование подписки» — функция и дальше будет работать бесплатно в рамках Early Access Program.

Впрочем, остаётся ещё некоторая неопределённость: компания заявила, что лишь временно приостановит спорную инициативу и рассмотрит все варианты, прежде чем принять окончательное решение — возможно, абонентская плата всё-таки появится. «Мы продаём устройства по доступным ценам, чтобы как можно больше людей получили очки с ИИ, поэтому со временем некоторые премиальные функции будут доступны по подписке. Взимать плату с опытных пользователей за расширенное использование премиальных функций — для нас это возможность поддержать данную стратегию и продолжить инвестировать в прорывные возможности», — заявил представитель Meta✴ ресурсу The Verge.

Другими словами, в ближайшей перспективе владельцам умных очков Meta✴ беспокоиться не о чем, но в будущем компания оставляет за собой право ограничить объёмы использования функции «Фокусировки разговора», хотя технически для этого нет никаких оснований — она продолжает работать при отключении устройства от интернета. Компания, очевидно, пытается донести до потребителей, что подписки призваны компенсировать её затраты на продажу умных очков «по доступным ценам», и расходы на облачные вычислительные ресурсы ни при чём.