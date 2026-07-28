Сегодня 28 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника M**a приостановила программу подписки на...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Meta✴ приостановила программу подписки на «премиальные функции» умных очков

Meta временно отказалась взимать регулярную дополнительную плату за полный доступ к функции «Фокусировки разговора» (Conversation Focus) в своих умных очках. Без подписки Meta One Premium за $19,99 компания хотела ограничить её использование тремя часами в месяц; с подпиской — 15 часами. Примечательно, что работает она локально на устройстве, без подключения к серверам производителя.

Источник изображения: ***

При запуске функции «Фокусировка разговора» устройство при помощи алгоритмов искусственного интеллекта подавляет фоновый шум и делает речь собеседника при голосовых вызовах более слышимой. Инициатива ограничить доступ к функции, для работы которой требуются только собственные вычислительные ресурсы устройства, вызвала критику со стороны общественности. Получив отрицательные отзывы, Meta решила приостановить «тестирование подписки» — функция и дальше будет работать бесплатно в рамках Early Access Program.

Впрочем, остаётся ещё некоторая неопределённость: компания заявила, что лишь временно приостановит спорную инициативу и рассмотрит все варианты, прежде чем принять окончательное решение — возможно, абонентская плата всё-таки появится. «Мы продаём устройства по доступным ценам, чтобы как можно больше людей получили очки с ИИ, поэтому со временем некоторые премиальные функции будут доступны по подписке. Взимать плату с опытных пользователей за расширенное использование премиальных функций — для нас это возможность поддержать данную стратегию и продолжить инвестировать в прорывные возможности», — заявил представитель Meta ресурсу The Verge.

Другими словами, в ближайшей перспективе владельцам умных очков Meta беспокоиться не о чем, но в будущем компания оставляет за собой право ограничить объёмы использования функции «Фокусировки разговора», хотя технически для этого нет никаких оснований — она продолжает работать при отключении устройства от интернета. Компания, очевидно, пытается донести до потребителей, что подписки призваны компенсировать её затраты на продажу умных очков «по доступным ценам», и расходы на облачные вычислительные ресурсы ни при чём.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Чат-бот Meta✴ AI получил возможности персонального помощника как в ChatGPT и Gemini
Уволенным сотрудникам Meta✴ не удалось доказать в суде использование ИИ для составления списков на сокращение
Meta✴ готовится сдать Anthropic в аренду свой центр обработки данных в Джорджии за $10 млрд
Apple покажет умные очки на конференции WWDC27 — с ИИ, но без дисплеев
OpenAI настроена интегрировать ChatGPT в умные очки сторонних разработчиков
Представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 с очень яркими экранами
Теги: me, умные очки, подписка, носимая электроника
me, умные очки, подписка, носимая электроника
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Клиенты «Билайна» столкнулись с массовой кражей мобильных номеров
«Словно скрестили Dishonored и "Тёмную башню"»: игроков заинтриговал первый геймплей апокалиптического вестерна Guns of Eschaton
Gigabyte выпустила дырявую видеокарту — в плате Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood оказалось четыре огромных выреза
Инсайдер: для Resident Evil Requiem и Resident Evil Veronica выйдут большие сюжетные дополнения, но придётся набраться терпения
Microsoft представила ИИ, который сам ищет уязвимости ПО и устраняет их за минуты — он превзошёл Mythos 5
Bandai Namco подтвердила защиту Denuvo в Ace Combat 8: Wings of Theve и системные требования для игры в 1080p с апскейлерами 16 мин.
ChatGPT стал отказываться копировать стили писателей 18 мин.
Журналисты раскрыли секретную игру по Cyberpunk: Edgerunners от разработчиков Shantae и River City Girls 50 мин.
Масштабный сбой Xbox заблокировал запуск игр даже с физических носителей 3 ч.
ИИ-ответы Google захватили почти половину всех поисковых запросов — издатели теряют трафик 3 ч.
Вышла iOS 26.6 с более чем 75 исправлениями для всех совместимых iPhone 11 ч.
Календарь релизов — 27 июля – 2 августа: Halo, LoL Classic и The Relic: First Guardian 12 ч.
Слухи: новая Fable уже «неприлично» далеко вышла за рамки бюджета 14 ч.
Онлайн-боевик о сражениях огромных монстров BeastLink от авторов ремастеров GTA скоро ворвётся в ранний доступ Steam — новый трейлер и дата выхода 16 ч.
Авторитетный инсайдер: Ubisoft отменила эвакуационный шутер по Far Cry ради новой «очень амбициозной» Far Cry 16 ч.
Meta приостановила программу подписки на «премиальные функции» умных очков 2 ч.
В России стартовал предзаказ на смартфоны Huawei Pura 90s и стартовали продажи наушников-клипс FreeClip 2 S 2 ч.
TSMC вышла на производство 20 000 кремниевых пластин в месяц согласно 2-нм техпроцессу N2 5 ч.
Range Rover GT оказался приземистым электрическим купеобразным кроссовером 5 ч.
Новая статья: Порассуждай мне! 10 ч.
60 % российских компаний выбирают отечественные СХД и объектные хранилища 10 ч.
Чуда не случилось: Microsoft Surface Laptop с 8 Гбайт оперативки за $950 подвисает даже в базовых задачах 11 ч.
MSI и Colorful резко повысили цены на видеокарты Nvidia RTX 5000 — пока только в Китае, но вряд ли этим ограничатся 12 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI Pura 90s Pro Max: красота повсюду 14 ч.
Amazon намерена запустить 5105 спутников, к которым смартфоны смогут подключаться напрямую 15 ч.