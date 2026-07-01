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Meta✴ начнёт брать деньги за функцию умных очков, которая работает без её серверов

Meta без громких анонсов сообщила, что встроенной в её умные очки функцией «Фокусировка разговора» (Conversation Focus) скоро можно будет пользоваться не больше трёх часов в месяц — или оформить подписку Meta One Premium за $19,99, чтобы увеличить этот период до 15 часов.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

В справочном разделе компания настаивает, что для использования очков подписка не требуется — новые правила просто предполагают «ограничения» для определённых функций на основе искусственного интеллекта. Впрочем, эти ограничения действуют и для подписчиков Meta One Premium — не больше 15 часов работы «Фокусировки разговора» в месяц.

Проблема в том, что работа данной функции не требует от Meta никаких дополнительных ресурсов. Функция «Фокусировка разговора» усиливает голос собеседника, чтобы его можно было лучше слышать в шумном окружении, и для её работы серверы Meta не используются — всё делается на самом устройстве. Это подтвердили журналисты ресурса The Verge, отключив интернет, и функция продолжила работать.

«Большинство людей будет пользоваться „Фокусировкой разговора“, не достигая месячного лимита. Подписка адресована опытным пользователям, которым требуется расширенный доступ и дополнительные преимущества, такие как поддержка устройств премиум-класса. Из коробки вы получаете основные функции ИИ, такие как голосовой помощник, перевод в реальном времени, функцию „Посмотри и спроси“ и многое другое. Подписка просто открывает доступ к более мощным функциям ваших очков с ИИ. В текущий момент она включает только расширенный доступ к „Фокусировке разговора“ и поддержку устройств премиум-класса», — пояснили в Meta. Оговорка про «текущий момент» может указывать, что компания готова ввести и другие ограничения на работу функций умных очков.

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Теги: me, умные очки, ии, подписка
me, умные очки, ии, подписка
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