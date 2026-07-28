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Илон Маск запустил платёжный сервис X Money

Платёжная служба Илона Маска (Elon Musk) X Money заработала для пользователей X Premium и Premium Plus. Им стали доступны основные финансовые сервисы платформы.

Источник изображения: money.x.com

Источник изображения: money.x.com

Платёжная система X Money — один из этапов в реализации плана Маска по превращению соцсети X в суперприложение. Она предлагает такие функции как цифровой кошелёк, переводы между физическими лицами и даже металлическую карту Visa, на которую можно нанести своё имя пользователя в соцсети X. Поддерживается сервис Apple Wallet, есть бесплатные денежные переводы в X. Подписчики Premium Plus могут рассчитывать на доходность до 6 % годовых; пользователям базового Premium для этого придётся внести определённую сумму.

Ранее X Money была доступна только по приглашениям в бета-версии; теперь же ей могут пользоваться обладатели всех премиум-подписок в соцсети X. «Ранний публичный доступ» к платёжной системе заработал в апреле. Не все восприняли инициативу благосклонно. Американская сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) выразила обеспокоенность по поводу безопасности X Money, указав на угрозы для «потребителей, нашей национальной безопасности и стабильности финансовой системы», обращает внимание The Verge.

Маск планировал запустить X Money уже давно. Ещё в 2023 году он заявил на совещании с работниками X: «Если это связано с деньгами, это будет на нашей платформе».

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Теги: x money, платёжная, сша, финансы
x money, платёжная, сша, финансы
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