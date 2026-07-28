Агент с искусственным интеллектом Anthropic Claude Cowork может преодолевать защиту песочницы, предназначенной для контроля доступа к компьютерам под управлением Apple macOS. Эксплойт, получивший название ShareRoot, может дать гипотетическому злоумышленнику возможность читать и записывать файлы, которые хранятся в любом месте на компьютере, а также открывать доступ к учётным данным для входа в онлайн-сервисы.

Около полумиллиона владельцев компьютеров Apple Mac столкнулись с этой уязвимостью в своих сессиях работы с Claude Cowork; в некоторых случаях уязвимость ещё не устранена. Anthropic обеспечила два уровня защиты от бесконтрольного использования бота или кибератак. Во-первых, Cowork запускается внутри виртуальной машины, которая действует как песочница. Во-вторых, ИИ-агент должен иметь доступ только к тем файлам и папкам, для которых явно предоставлено разрешение. Но исследователи в области кибербезопасности нашли способ обойти оба уровня защиты.

Чтобы воспользоваться уязвимостью, достаточно отправить приложению Anthropic Claude Cowork одно короткое сообщение, после чего в рамках сессии приложению открывается доступ к чтению и записи любых файлов Apple macOS без каких-либо запросов на разрешение. Anthropic отреагировала, но часть пользователей так и осталась в зоне риска: в одном из недавних обновлений приложения Claude Cowork по умолчанию стал использовать облачный ИИ, что исключает возможность выхода за рамки песочницы. Но те, кто предпочитает запускать ИИ-агента локально, а не в облаке, остаются уязвимыми для атаки. Чтобы защититься от неё, рекомендуется отключать пространства имён для непривилегированных пользователей, ограничив совместное использование файловой системы и запустив демон Cowork с жёсткими ограничениями на монтирование дисков.