Противоугонные системы 2,2 млн автомобилей оказались уязвимы ко взлому по Bluetooth

В автомобильных системах безопасности KARR и SWDS производства Acrisure обнаружена уязвимость, позволяющая управлять ими дистанционно через Bluetooth. Системы устанавливаются калифорнийскими автодилерами как противоугонные и следящие устройства.

С 2017 года у дилеров на юге Калифорнии с этими системами реализованы более 2,2 млн автомобилей; с учётом вторичного рынка проблема можно затронуть машины по всем США и даже в Японии. Исследователи также обнаружили общедоступную базу данных с информацией обо всех машинах, оснащённых данными системами безопасности. Автомобили приобретались у дилеров Honda, Toyota, Mazda, Ford и Jeep; на водительском окне имеется маркировка «KARR-SWDS», противоугонное устройство распложено под приборной панелью.

Пользоваться им просто: мобильное приложение подключается к системе безопасности KARR через Bluetooth и включает в себя такие функции как блокировка и разблокировка дверей, управление звуковым сигналом и фонарями. Прибор также может заблокировать запуск двигателя, если тот ещё не запущен. Проблема состоит в реализации — в её основе лежит лишь один ключ защиты KARR, и после взлома все оснащённые этим устройством оказались уязвимы для атак.

Даже если покупатель не оплачивает подписку на приложение и систему KARR, устройство всё равно остаётся в машине; сменить ключ защиты или отключить Bluetooth невозможно. Удалить прибор сложно: необходимо вскрыть приборную панель, перерезать некоторые провода и соединить их иначе. Производитель заверил, что проблема коснулась только машин, оснащённых «определёнными связанными с Bluetooth компонентами», и уже выпущено обновление прошивки.