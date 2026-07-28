ИИ оставил ПК без памяти: производители готовятся к усугублению дефицита в 2027 году

Стремительный рост ИИ-индустрии вызвал значительное увеличение цен на оперативную память и твердотельные накопители, которые, продолжат свой рост и в следующем году. Однако, как сообщает ресурс PC Gamer, производители ещё больше обеспокоены обеспечением поставок памяти в целом.

Генеральный директор Apacer Си Кей Чанг (C.K. Chang) недавно сообщил, что дефицит памяти, как ожидается, сохранится на протяжении всего 2026 года. Он добавил, что обеспечение поставок сейчас представляет собой больший операционный риск для Apacer, чем высокие затраты, поскольку он ожидает, что в 2027 году производители памяти выпустят около 30 % объёма поставок текущего года.

Чанг уточнил, что ограниченное предложение в следующем году не будет связано с фундаментальным изменением структуры рынка. Тем не менее в рамках подготовки к такому негативному сценарию событий, Apacer попытается обеспечить максимально возможный запас продукции. К концу первого полугодия 2026 года у компании были накоплены запасы памяти на сумму около $383 млн.

Многие производители потребительской электроники стремятся подстраховаться от дефицита полупроводников, заключая многолетние контракты. В этой ситуации прогноз гендиректора Phison о том, что многие производители потребительской электроники «обанкротятся или прекратят выпуск своей продукции» к концу этого года, видится всё более реальным.

По данным DigiTimes, около 60 % всех мощностей по производству DRAM сейчас ориентированы на серверные приложения, то есть ЦОД. Чанг сообщил, что на модули DDR5 RDIMM для серверов, в частности, был отмечен наиболее значительный рост цен и, по всей видимости, этот процесс получит продолжение.