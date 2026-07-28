Сегодня 28 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости рынок IT ИИ оставил ПК без памяти: производители ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ оставил ПК без памяти: производители готовятся к усугублению дефицита в 2027 году

Стремительный рост ИИ-индустрии вызвал значительное увеличение цен на оперативную память и твердотельные накопители, которые, продолжат свой рост и в следующем году. Однако, как сообщает ресурс PC Gamer, производители ещё больше обеспокоены обеспечением поставок памяти в целом.

Источник изображения: Apacer

Источник изображения: Apacer

Генеральный директор Apacer Си Кей Чанг (C.K. Chang) недавно сообщил, что дефицит памяти, как ожидается, сохранится на протяжении всего 2026 года. Он добавил, что обеспечение поставок сейчас представляет собой больший операционный риск для Apacer, чем высокие затраты, поскольку он ожидает, что в 2027 году производители памяти выпустят около 30 % объёма поставок текущего года.

Чанг уточнил, что ограниченное предложение в следующем году не будет связано с фундаментальным изменением структуры рынка. Тем не менее в рамках подготовки к такому негативному сценарию событий, Apacer попытается обеспечить максимально возможный запас продукции. К концу первого полугодия 2026 года у компании были накоплены запасы памяти на сумму около $383 млн.

Многие производители потребительской электроники стремятся подстраховаться от дефицита полупроводников, заключая многолетние контракты. В этой ситуации прогноз гендиректора Phison о том, что многие производители потребительской электроники «обанкротятся или прекратят выпуск своей продукции» к концу этого года, видится всё более реальным.

По данным DigiTimes, около 60 % всех мощностей по производству DRAM сейчас ориентированы на серверные приложения, то есть ЦОД. Чанг сообщил, что на модули DDR5 RDIMM для серверов, в частности, был отмечен наиболее значительный рост цен и, по всей видимости, этот процесс получит продолжение.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайская память не спасла рынок — модули DDR5 на чипах CXMT стоят почти как на Samsung и SK hynix
Apple и Micron заставляют администрацию Трампа выбирать: дешёвые iPhone или американские чипы
Anthropic запросила у SK hynix чипы памяти для собственных ИИ-ускорителей
Цены на клиентские процессоры Intel выросли на 27 %, объёмы продаж сократились на 8 %, но чипов всё равно не хватило на всех
SK hynix ускоряет разработку 3D-стекированной DRAM — технологии, аналогичной 3D V-Cache, но для памяти
Американские технологические компании сократили 140 тыс. человек в 2026 году
Теги: память, цены, поставки, прогноз
память, цены, поставки, прогноз
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Это тот самый момент»: Сэм Альтман уверен, что человечество достигло точки сингулярности в гонке ИИ
PlayStation 3 служила в армии: ВВС США построили из приставок суперкомпьютер в 2010 году
Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона
Samsung начала переход на кремний-углеродные батареи — вслед за Fold они появятся и в других Galaxy
Китай наладил массовое производство собственных машин для выпуска 7-нм чипов — первые DUV-литографы выйдут уже в этом году
Полагаться лишь на один ИИ во всём опасно для бизнеса, предупредил глава Microsoft 7 мин.
Meta проигнорировала собственное исследование о вреде соцсетей для подростков, выяснили в суде 15 мин.
Разработчики ИИ стали закупать бумажные книги для обучения моделей — а после эти книги уничтожаются 18 мин.
Хоррор-шутер с кооперативом на восьмерых No More Room in Hell 2 скоро вырвется из раннего доступа Steam — дата выхода и новый трейлер 43 мин.
PS4 научились взламывать через встроенный браузер — работает на прошивках вплоть до 11.02 2 ч.
Microsoft всячески пытается увернуться от выплаты £270 млн за запрет на перепродажу «ненужных» лицензий 2 ч.
Moonshot AI опубликовала веса нашумевшей Kimi-K3 — она почти не уступает лидерам рынка, но намного проще в работе 3 ч.
ОС «Альт» получили поддержку отечественных процессоров «Иртыш» на архитектуре LoongArch 3 ч.
Смартфоны Samsung Galaxy будут сбрасываться к заводским настройкам, если пользователь забудет код разблокировки 4 ч.
Китай обвинил американские компании в дистилляции своих ИИ-моделей 5 ч.
ИИ оставил ПК без памяти: производители готовятся к усугублению дефицита в 2027 году 12 мин.
ИИ оказался важнее экологии: Meta покинул климатическую инициативу RE100 из-за роста закупок газа 2 ч.
NAVER, NVIDIA и Brookfield расширят в Южной Корее национальную ИИ-фабрику до 200 МВт 4 ч.
Baidu и Lyft начали тестировать роботакси на улицах Лондона 4 ч.
На Тайване задержали сотрудника NVIDIA в ходе расследования контрабанды ИИ-чипов в Китай 4 ч.
ASRock раньше времени рассекретила бюджетную видеокарту Radeon RX 9050 с 4 или 8 Гбайт памяти 4 ч.
Противоугонные системы 2,2 млн автомобилей оказались уязвимы ко взлому по Bluetooth 4 ч.
HKC готовит монитор с частотой обновления 1300 Гц и огромный 83,4-дюймовый дисплей с разрешением 12K 5 ч.
Nothing готовит свои первые смарт-часы — анонс намечен на сентябрь 5 ч.
Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры необъяснимые кольца и 16 лет держали это в тайне 5 ч.