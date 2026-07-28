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Полагаться лишь на один ИИ во всём опасно для бизнеса, предупредил глава Microsoft

Компании, которые полностью полагаются на продукцию разработчиков проприетарных систем искусственного интеллекта, могут не выжить, заявил гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella).

Источник изображения: microsoft.com

Источник изображения: microsoft.com

Такое заявление глава софтверного гиганта сделал в интервью программе Fareed Zakaria GPS. Когда его попросили объяснить, что подразумевается под «слишком большим объёмом информации, передаваемой компанией поставщику моделей ИИ», господин Наделла ответил, что предприятиям следует с осторожностью относиться ко всему, что они передают — от запросов до собственных данных. Он призвал создать систему, в которой «каждый раз, когда вы используете модель, все связанные с ней метаданные сохраняются вами, чтобы вы могли использовать всё это для обучения, например, собственных весов или собственной открытой модели. <..> Я утверждаю, что любая фирма, не имеющая такого контроля, не останется фирмой, потому что, по сути, отдала свои мысли на аутсорсинг». Другими словами, компании без собственной инфраструктуры ИИ, без собственных ИИ-шлюзов, которые отделяют запросы от самой модели, окажутся в затруднительном положении.

Бизнесу не следует полагаться на проприетарные продукты, в том числе Anthropic Claude Code и OpenAI ChatGPT Codex, потому что контекст и память должны существовать отдельно от модели — если какая-либо из них отключится, предприятие ничего не потеряет. Смелое заявление, учитывая, что Microsoft вложила миллиарды долларов и в Anthropic, и в OpenAI. С другой стороны, Microsoft сейчас начала продавать ту самую альтернативную инфраструктуру, о которой он рассказывает. Сатья Наделла, конечно, запугивает представителей бизнеса, но едва ли он неправ по сути: компании всё чаще понимают, что в работе требуется использовать несколько вариантов моделей, в том числе дешёвых и открытых, которые можно дорабатывать и запускать на собственном оборудовании. Это значит, что нужны средства управления несколькими моделями сразу и помощники программирования, не привязанные ни к одной из них.

Схема «передачи своих идей на аутсорсинг» разработчикам ИИ — не просто страшилка, предполагает TechCrunch. Ничто не мешает лабораториям ИИ изучать бизнес-планы клиентов и разрабатывать конкурирующие услуги. Но потребителям такой сценарий пока не грозит, считает Сатья Наделла; для частных лиц передача данных — это просто цена, которую они платят за бесплатную услугу. «В потребительском пространстве должен в какой-то степени происходить обмен ценностями, когда ты получаешь что-то бесплатно, возможно, за свои данные. Примерно так и работает бизнес-модель рекламной индустрии», — сказал он.

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Теги: microsoft, ии, сатья наделла
microsoft, ии, сатья наделла
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