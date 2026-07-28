Хоррор-шутер с кооперативом на восьмерых No More Room in Hell 2 скоро вырвется из раннего доступа Steam — дата выхода и новый трейлер

Разработчики из канадской Torn Banner Studios (Chivalry 2) объявили дату выхода релизной версии своего кооперативного хоррор-шутера No More Room in Hell 2 — продолжения культового зомби-мода для Half-Life 2.

Напомним, No More Room in Hell 2 заступила в ранний доступ 22 октября 2024 года на ПК. С тех пор игра получила ряд крупных обновлений и готовилась к полноценной премьере текущим летом, в том числе на консолях.

Как стало известно, релизная версия No More Room in Hell 2 поступит в продажу 11 августа 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался насыщенным 41-секудным геймплейным трейлером.

На ПК полноценная премьера обернётся для No More Room in Hell 2 выходом крупнейшего в истории игры обновления — Armageddon. Патч будет включать более 8 тыс. исправлений, улучшений и нововведений.

Обещают новые режимы (тренировка и выживание), четыре карты, дополнительные возможности персонализации, опцию переподключения к матчу, переработку уровней сложности, кроссплатформенные достижения и многое другое.

События No More Room in Hell 2 развернутся в антураже зомби-апокалипсиса. Игроки появляются на разных концах огромной карты и должны объединить усилия, чтобы выполнять похожие на головоломки задачи и отбиваться от живых мертвецов.

Уже на этапе раннего доступа No More Room in Hell 2 предлагает кооператив на восьмерых и текстовый перевод на русский язык. Из-за технических проблем и не только рейтинг игры в Steam всего 54 % («смешанные» отзывы).