«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси

Компания «Яндекс» начала тестировать на московских улицах новое роботакси — автономную платформу на базе китайского кроссовера Kaiyi X7. После завершения испытательного периода новые машины будут введены в эксплуатацию наравне с уже используемыми Hyundai Sonata.

Согласно имеющимся данным, тестирование нового роботакси проходит в районах столицы, которые предусмотрены экспериментальным правовым режимом. В Москве это Хамовники, Пресненский, Гагаринский, Академический, Ломоносовский, Раменки, Ясенево, Марьино, Люблино и ряд других районов. В компании отметили, что полноценный сервис роботакси может быть запущен уже в этом году.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что Kaiyi X7 подходит в качестве донора для автономного транспорта лучше, чем Hyundai Sonata. «В ней есть все необходимое для работы автоматизированных систем — электроусилитель руля, возможность контролировать рулевое управление через компьютер, электронные педали газа и тормоза. В сравнении с Hyundai Sonata у Kaiyi X7 гораздо больше возможностей для подключения, гораздо более совершенная электроника», — считает Шапарин.

В апреле этого года глава «Яндекс Такси» Александр Аникин во время беседы с журналистами выразил мнение о том, что настанет день, когда на улицах столицы будут преимущественно ездить роботакси. При этом он считает, что обычные таксисты никуда не денутся и смогут выходить на линии в часы пик или смогут переобучиться на тестировщиков беспилотного транспорта.