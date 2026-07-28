Сегодня 28 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... «Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси

Компания «Яндекс» начала тестировать на московских улицах новое роботакси — автономную платформу на базе китайского кроссовера Kaiyi X7. После завершения испытательного периода новые машины будут введены в эксплуатацию наравне с уже используемыми Hyundai Sonata.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Согласно имеющимся данным, тестирование нового роботакси проходит в районах столицы, которые предусмотрены экспериментальным правовым режимом. В Москве это Хамовники, Пресненский, Гагаринский, Академический, Ломоносовский, Раменки, Ясенево, Марьино, Люблино и ряд других районов. В компании отметили, что полноценный сервис роботакси может быть запущен уже в этом году.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что Kaiyi X7 подходит в качестве донора для автономного транспорта лучше, чем Hyundai Sonata. «В ней есть все необходимое для работы автоматизированных систем — электроусилитель руля, возможность контролировать рулевое управление через компьютер, электронные педали газа и тормоза. В сравнении с Hyundai Sonata у Kaiyi X7 гораздо больше возможностей для подключения, гораздо более совершенная электроника», — считает Шапарин.

В апреле этого года глава «Яндекс Такси» Александр Аникин во время беседы с журналистами выразил мнение о том, что настанет день, когда на улицах столицы будут преимущественно ездить роботакси. При этом он считает, что обычные таксисты никуда не денутся и смогут выходить на линии в часы пик или смогут переобучиться на тестировщиков беспилотного транспорта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» посадил ИИ-агентов на телефоны в ресторанах
В «Яндекс Музыке» заработали совместные рекомендации «Моя волна на двоих»
«Яндекс» улучшил поиск АЗС без очередей и оптимизировал построение маршрутов для экономии топлива
Baidu и Lyft начали тестировать роботакси на улицах Лондона
Противоугонные системы 2,2 млн автомобилей оказались уязвимы ко взлому по Bluetooth
Range Rover GT оказался приземистым электрическим купеобразным кроссовером
Теги: яндекс такси, роботакси, автономный транспорт
яндекс такси, роботакси, автономный транспорт
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Это тот самый момент»: Сэм Альтман уверен, что человечество достигло точки сингулярности в гонке ИИ
Смартфоны Samsung Galaxy будут сбрасываться к заводским настройкам, если пользователь забудет код разблокировки
Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона
Samsung начала переход на кремний-углеродные батареи — вслед за Fold они появятся и в других Galaxy
Новый великий телескоп NASA «Роман» заправлен и готов к запуску — до старта ровно месяц
AMD выпустила драйвер с поддержкой новой видеокарты Radeon RX 9050, а также беты Gears of War: E-Day 8 мин.
Веб-версия WhatsApp получила голосовые и видеозвонки со сквозным шифрованием и много других улучшений 10 мин.
Ремейк Resident Evil 2 стал самой продаваемой игрой в истории серии, обогнав Resident Evil 5 41 мин.
Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков 2 ч.
Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента 2 ч.
Полагаться лишь на один ИИ во всём опасно для бизнеса, предупредил глава Microsoft 2 ч.
Meta проигнорировала собственное исследование о вреде соцсетей для подростков, выяснили в суде 2 ч.
Разработчики ИИ стали закупать бумажные книги для обучения моделей — а после эти книги уничтожаются 2 ч.
Хоррор-шутер с кооперативом на восьмерых No More Room in Hell 2 скоро вырвется из раннего доступа Steam — дата выхода и новый трейлер 3 ч.
PS4 научились взламывать через встроенный браузер — работает на прошивках вплоть до 11.02 4 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI Pura 90s Pro: компактный флагман по субфлагманской цене 9 мин.
AMD представила антикризисную видеокарту Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти 11 мин.
SK hynix запустит массовый выпуск энергоэффективной памяти LPDDR6 во второй половине года 2 ч.
«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси 2 ч.
Распродажа полупроводниковых акций углубилась на фоне успехов Китая и страха перед ИИ-пузырём 2 ч.
«Купили, попробовали, а потом оно оказалось в ящике»: Logitech отказалась от выпуска портативных приставок после провала G Cloud 2 ч.
Apple запустила подписку на iPhone и другие устройства — можно платить помесячно и менять гаджеты на новые 2 ч.
ИИ оставил ПК без памяти: производители готовятся к усугублению дефицита в 2027 году 2 ч.
ИИ оказался важнее экологии: Meta покинул климатическую инициативу RE100 из-за роста закупок газа 4 ч.
NAVER, NVIDIA и Brookfield расширят в Южной Корее национальную ИИ-фабрику до 200 МВт 5 ч.