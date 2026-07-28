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AMD представила антикризисную видеокарту Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти

AMD официально представила десктопную видеокарту начального уровня — Radeon RX 9050. Компания опубликовала все спецификации новинки, а также результаты собственных игровых тестов карты в разрешении 1080p.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

Заявленный показатель энергопотребления у Radeon RX 9050 составляет 92 Вт. Для неё рекомендуется блок питания мощностью от 450 Вт. Карта получает питание по одному 8-контактному разъёму.

Radeon RX 9050 оснащена графическим процессором с 16 исполнительными блоками, что на 12 меньше, чем у модели RX 9060. Новинка располагает 1024 потоковыми процессорами (1792 у RX 9060), 16 блоками ускорения трассировки лучей и 32 ИИ-ускорителями. Игровая частота чипа составляет 1920 МГц, Boost-частота — 2600 МГц. В операциях FP32 видеокарта обеспечивает производительность 10,6 Тфлопс.

Видеокарта получила 8 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с на контакт и поддержкой 128-битной шины. Пропускная способность памяти составляет 288 Гбайт/с, что соответствует показателю модели RX 9060. Для Radeon RX 9050 также заявлены 32 Мбайт кеш-памяти Infinity Cache.

AMD заявляет, что Radeon RX 9050 обеспечивает 96 кадров в секунду в игре Cyberpunk 2077, 131 кадр в секунду в игре Forza Horizon 6, 116 FPS в Call of Duty: Black Ops 7, 85 FPS в Pragmata и 60 FPS в 007: First Light в разрешении 1080p и средних настройках качества изображения.

Компания также сообщает о 227 кадрах в секунду в Counter-Strike 2, 206 FPS в Rainbow Six Siege и 593 FPS в Valorant. При этом Valorant является единственной игрой их тестовой подборки, для которой AMD использовала высокие настройки изображения. Компания не сообщила конфигурацию тестовой системы, а также не рассказала о том, использовались ли в рамках тестов технологии масштабирования и генерации кадров.

Официальную стоимость Radeon RX 9050 не озвучила. По информации портала Wccftech, стоимость карты составит $279. При этом в продаже она появится только на определённых рынках — в страх Азиатско-Тихоокеанского региона, Японии и Латинской Америки.

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Теги: видеокарта, radeon rx 9050 8gb, rdna 4, amd
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