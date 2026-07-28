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Веб-версия WhatsApp получила голосовые и видеозвонки со сквозным шифрованием и много других улучшений

В веб-версии WhatsApp появилась поддержка голосовых и видеозвонков со сквозным шифрованием, а также такие функции, как «Переадресация звонков» и «Зал ожидания». До этого момента пользователи могли совершать или принимать звонки только в приложении. Также в WhatsApp появилась функция QuickHD, обеспечивающая передачу HD-видео в первые несколько секунд звонка, и шумоподавление для блокировки фонового шума во время звонка.

Источник изображения: Android Authority

Источник изображения: Android Authority

Функция «Веб-звонки» наконец-то позволит пользователям совершать и принимать аудио- или видеозвонки непосредственно из своего браузера. Это обновление перенесёт всю историю звонков в браузер на вкладку «Звонки», а также разблокирует такие функции, как реакции и демонстрация экрана, при этом сохраняя сквозное шифрование.

В WhatsApp появились функции «Зал ожидания» и «Переадресация звонка». Первая позволяет организатору контролировать, кто и когда сможет присоединиться к звонку. Для этого потребуется включить опцию «Требовать подтверждения для присоединения» при создании ссылки на звонок WhatsApp. «Переадресация звонка» позволяет легко перемещать звонки между несколькими поддерживаемыми устройствами и платформами, включая смартфон, планшет, WhatsApp Web и настольное приложение.

Теперь WhatsApp поддерживает шумоподавление для звонков, чтобы голос пользователя был чётко слышен всем участникам «даже в шумной или многолюдной обстановке». Включить шумоподавление можно непосредственно в настройках звонка, не переходя в настройки приложения.

Завершает список анонсированных новых функций QuickHD, которая, по словам WhatsApp, обеспечивает передачу HD-видео «в первые несколько секунд звонка». Пока неясно, насколько эффективной она будет в условиях ограниченного интернет-соединения и сможет ли пользователь её отключить.

Конкретная дата внедрения этих функций не объявлена, они будут появляться постепенно для всех пользователей. Хотя некоторые из этих улучшений, несомненно, повысят удобство использования, непонятно, почему так много времени ушло на интеграцию голосовых и видеозвонков в веб-версию WhatsApp.

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Теги: whatsapp, новые функции, онлайн
whatsapp, новые функции, онлайн
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