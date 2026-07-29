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Спутник для спасения падающей на Землю обсерватории NASA Swift вышел из-под контроля прямо на орбите

Космический аппарат LINK компании Katalyst Space, отправленный для подъёма орбиты обсерватории NASA Swift, столкнулся с серьёзной неисправностью системы ориентации. Уже на орбите аппарат перешёл в неконтролируемое вращение, из-за чего связь с ним стала прерывистой, а бортовой компьютер выполнил перезагрузку. Миссия по спасению обсерватории NASA резко усложнилась, но надежда ещё есть.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

Предварительный анализ показал, что два из трёх маховиков на LINK не работают, а они необходимы для точной ориентации спутника в пространстве. Более того, система малых двигателей ориентации на холодном газе «сохранила лишь часть функциональности». При этом миссия пока не считается проваленной. Солнечные батареи и энергосистема LINK работают, аппарат исправно пополняет запас энергии в аккумуляторах и поддерживает связь с центром управления.

Исправны также основные средства радиосвязи спутника, роботизированный захват, датчики сближения и электрореактивная двигательная установка. Для остановки вращения инженеры начали использовать электрореактивные двигатели: первые включения уже снизили угловую скорость аппарата, хотя обычно такие двигатели предназначены прежде всего для продолжительных орбитальных манёвров.

После стабилизации LINK специалисты внесут изменения в алгоритмы наведения, навигации и управления с учётом новой конфигурации — фактически аппарат должен научиться летать с одним исправным маховиком и ограниченно работоспособной системой подруливания газовыми двигателями. Обновлённое программное обеспечение проверят на компьютерных симуляциях и на наземном стенде, после чего LINK попытается перейти на орбиту, близкую к орбите Swift. Далее планируются осмотр обсерватории, отработка операций сближения и только затем — захват, если техническое состояние LINK и безопасность манёвра позволят продолжить миссию.

Спутник LINK был запущен 3 июля 2026 года ракетой Pegasus XL с самолёта Stargazer над атоллом Кваджалейн. Аппарат должен состыковаться с не оборудованным для обслуживания телескопом Swift и при помощи трёх ксеноновых электрореактивных двигателей постепенно поднять его орбиту в течение нескольких месяцев. Эта операция необходима из-за ускорившегося снижения Swift: повышенная солнечная активность расширила верхние слои атмосферы и усилила аэродинамическое торможение спутника. Без подъёма орбиты обсерватория упадёт на Землю уже в сентябре этого года или около того.

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Теги: swift, космический телескоп, nasa, авария
swift, космический телескоп, nasa, авария
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