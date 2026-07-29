Опечатка в нике отправила на 18 месяцев в тюрьму невиновного человека

В связи с расследованием по делу о совращении несовершеннолетних, открытом в Мадисоне (штат Висконсин, США), полиция объявила в 2018 году в розыск подозреваемого, зарегистрированного в мессенджере Kik под именем fus__ro_dah, но по ошибке указала ник fus_ro_dah (вместо двух — одно подчёркивание). В итоге тюремный срок получил невиновный человек.

Сообщается, что мужчина с аккаунтом fus__ro_dah в мессенджере Kik переписывался с 12-летней девочкой из Висконсина. Обнаружив «неприемлемую» фотографию мужчины, которую тот прислал подростку, её мать обратилась в местную полицию.

Чтобы идентифицировать этого человека, полиция связалась с Kik, но в запросе по ошибке указала пользователя fus_ro_dah (одно подчёркивание после fus). В ответ администрация коммуникационного сервиса предоставила адрес электронной почты канадца Брэндона Клейма (Brandon Klayme). В 2020 году он был арестован. У Клейма был аккаунт в Kik, но полицейские даже не смогли доказать, что он пользовался этим сервисом в рассматриваемый период. У него изъяли телефоны и ноутбуки, но никаких предосудительных фотографий в них не было обнаружено. Несмотря на отсутствие доказательств преступления на его цифровых устройствах, Клейм был приговорён в 2024 году решением суда к 18 месяцам тюремного заключения. Никто из участников процесса, даже со стороны защиты, не заметил путаницы с аккаунтами пользователей.

Отбыв полностью весь срок заключения, Клейм продолжал настаивать на своей невиновности. В процессе подготовки апелляции было обнаружено, что повестка полиции содержала незначительную ошибку в имени пользователя, которая привела к осуждению невиновного. После рассмотрения апелляции Апелляционный суд Новой Шотландии отменил приговор Клейму, указав: «Г-н Клейм фактически невиновен в совершении преступления. Ему никогда не следовало предъявлять обвинения, не говоря уже о том, чтобы его осудили».

Как могла такая критическая ошибка оставаться незамеченной так долго, никто, похоже, не знает, отметил ресурс Ars Technica.