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Китайский боевик Wuchang: Fallen Feathers получит сиквел, несмотря на роспуск команды разработки

Прошлогодний фэнтезийный ролевой боевик Wuchang: Fallen Feathers от издателя 505 Games и китайской студии Leenzee Games получит сиквел, несмотря на расформирование команды разработки.

Источник изображений: 505 Games

Источник изображений: 505 Games

Напомним, Wuchang: Fallen Feathers продалась в количестве 1 млн копий (аудитория проекта превысила 5 млн человек) и заработала более €30 млн. В апреле итальянский холдинг Digital Bros (владелец 505 Games) приобрёл права на франшизу.

По данным китайских СМИ, в начале 2026 года творческий руководитель Wuchang: Fallen Feathers Сыюань Ся (Siyuan Xia) покинул Leenzee вместе с другими важными сотрудниками, вслед за чем студия расформировала команду разработки.

Как стало известно, Ся официально встал у руля новой студии Chengdu Recursive Dolphin Technology, которая заключила с Digital Bros соглашение на разработку сиквела Wuchang: Fallen Feathers.

В рамках партнёрства 505 Games станет эксклюзивным международным издателем Wuchang: Fallen Feathers 2. Сообщается, что первоначальная инвестиция Digital Bros в проект составит €21,5 млн.

События Wuchang: Fallen Feathers разворачиваются в Китае на закате династии Мин — империю раздирают междоусобицы, а таинственная хворь порождает кошмарных чудовищ. Игрокам достаётся роль бывалой пиратки Учан, потерявшей память.

Wuchang: Fallen Feathers вышла 24 июля 2025 года на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Проект заслужил в Steam более 44 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 57 %).

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Теги: wuchang: fallen feathers, chengdu recursive dolphin technology, 505 games, ролевой экшен
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