GTA VI должна спасти продажи PlayStation, но ИИ-бум грозит всё испортить

Компания Sony может стать одним из главных бенефициаров выхода игры Grand Theft Auto VI. Однако этот долгожданный релиз совпадает по времени с продолжающимся ростом цен на чипы памяти, что создаёт дополнительные сложности для производителя игровых консолей PlayStation.

Sony имеет давние связи с Take-Two Interactive Software, которая наконец готова к запуску GTA VI, запланированному на 19 ноября. На этом фоне аналитики отмечают, что игра выйдет только на консолях и подавляющее большинство новых пользователей выберет PlayStation 5.

Sony выпустила PlayStation 5 в 2020 году и компания смогла преодолеть сбои в цепочке поставок во время пандемии коронавируса. Теперь же производитель вынужден бороться с ростом цен на чипы памяти, который обусловлен бумом в сфере искусственного интеллекта. Дефицит чипов памяти и рост их стоимости уже вынудили Sony повысить стоимость своих консолей.

Ранее Sony заявила, что обеспечила поставки памяти на этот финансовый год, но ожидает, что цены на комплектующие останутся высокими и в следующем году. В последние месяцы опасения инвесторов по поводу сложившейся ситуации с дефицитом чипов памяти и влияния ИИ на развлекательный бизнес Sony оказывали давление на стоимость ценных бумаг японской компании.

По мнению аналитиков, запуск GTA VI смягчит спад продаж консолей PlayStation 5, который наблюдается в нынешнем году, а также поддержит рост продаж программных продуктов. По данным источника, Take-Two продала около 230 млн копий GTA V с момента её выхода в 2013 году. Компания планировала выпустить новую игру серии в прошлом году, но её запуск дважды переносился на более поздний срок.

«Sony предпочла бы, чтобы GTA VI вышла раньше в жизненном цикле PlayStation 5, чтобы обеспечить импульс во время фазы начального внедрения, а не тогда, когда цикл начинает затухать. После повышения цен стоимость PlayStation 5 выше идеальной для выхода на рынок GTA VI», — считает Пирс Хардинг-Роллс (Piers Harding-Rolls), аналитик Ampere Analysis.

Стоимость GTA VI составит $79,99 за базовую версию, и игра будет доступна только в цифровом формате. Ранее Sony объявила о намерении перестать выпускать игры на физических носителях с 2028 года, что, по мнению аналитиков, направлено на укрепление прибыли. Это решение вызвало множество споров среди геймеров, и внутри отрасли оно рассматривается как важная веха на пути отказа индустрии развлечений от использования физических носителей.

По мнению аналитика CLSA Амита Гарга (Amit Garg), в финансовом отчёте Sony по итогам первого квартала, который компания опубликует позднее на этой неделе, будет сказано о падении продаж PlayStation 5, обусловленном ростом стоимости чипов памяти. «Sony может принять решение о производстве меньшего объёма консолей в следующем году и выждать, пока цены на память не снизятся», — считает Гарг.

Увеличение стоимости чипов памяти активно обсуждается представителями отрасли. Ожидается, что это создаст Sony проблемы при запуске консоли следующего поколения, которая, как считают некоторые, может выйти в конце 2028 года. При этом некоторые аналитики сходятся во мнении, что Sony выпустит портативную консоль.