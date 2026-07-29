PowerColor представила видеокарту Radeon RX 9050 Reaper с 8 Гбайт памяти

Компания PowerColor представила свой вариант видеокарты Radeon RX 9050 8GB в фирменном исполнении Reaper. Новинка не имеет дополнительного заводского разгона GPU.

В составе карты используется урезанный графический чип Navi 44 с 16 из 32 активных исполнительных блоков, 1024 потоковыми процессорами, 32 ИИ-ускорителями и 16 ускорителями трассировки лучей. Карта оснащена памятью GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с на контакт, поддерживает 128-битную шину и обеспечивает пропускную способность 288 Гбайт/с.

Версия Radeon RX 9050 8GB в исполнении PowerColor Reaper оснащена системой охлаждения с алюминиевым радиатором и двумя вентиляторами диаметром 80 мм. Кожух у карты пластиковый, как и задняя пластина. Карта получает питание через один 8-контактный разъём PCIe. Энергопотребление составляет 100 Вт. PowerColor использует эталонные настройки GPU: игровая частота составляет 1920 МГц, а Boost-частота — 2600 МГц.

Набор видеоразъёмов включает два DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b. Длина карты составляет 200 мм, высота — 100 мм. Она занимает два слота расширения.

Стоимость новинки производитель не сообщил.