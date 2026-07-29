Илон Маск анонсировал два подряд больших обновления ИИ-модели Grok

Компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceXAI в августе выпустит две новые модели искусственного интеллекта Grok, рассказал бизнесмен на своей странице в соцсети X. Первая появится уже в ближайшее время.

Модель Grok 4.6 выйдет ориентировочно 7 августа. Её размер составит 1,5 трлн параметров; высокое качество обеспечат значительно улучшенные механизмы обучения SFT и RL. За счёт этих нововведений она сможет эффективнее адаптироваться к запросам пользователей.

А через «несколько недель» после этого выйдет более мощная Grok 4.7 размером 2,1 трлн параметров. «Она во всех отношениях будет лучше [версии] 4.6 за исключением немного замедленной работы, хотя эффективность токенов будет ещё выше», — рассказал господин Маск.

О выходе Grok 4.5 подразделение SpaceXAI объявило в начале июля. Её компания ориентировала на разработчиков, инженеров и технических специалистов. При создании модели приоритетными направлениями были установлены написание кода, управление ИИ-агентами и повседневные интеллектуальные задачи.