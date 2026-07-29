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Хакеры сменили приоритеты при атаках на бизнес

При кибератаках на бизнес хакеры стали менять тактику: раньше они в первую очередь искали возможность проникнуть в инфраструктуру компании, а сейчас стремятся получить данные для дальнейшего развития атаки, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу BI.ZONE WAF.

Источник изображения: Andras Vas / unsplash.com

Источник изображения: Andras Vas / unsplash.com

В первой половине 2026 года хакеры следовали новой тактике в шести из десяти случаев. Они пытаются скопировать файлы конфигурации, служебную информацию, учётные данные и сведения о внутренней инфраструктуре — это помогает повысить привилегии, закрепиться в системе, получить доступ к критически важным сервисам и похитить конфиденциальные данные; в файлах конфигурации могут содержаться учётные данные, API-ключи и токены доступа, а также параметры подключения ко внутренним сервисам, пояснили эксперты.

За последние годы выросла доля атак для получения служебной информации: в 2024 году она составляла 2,5 %, в 2025 году стала 11 %, а в этом стала выше 20 %. Если учесть также атаки для получения информации из файлов и баз данных, а также кражу пользовательских данных, этот показатель возрастает до 57 % от общего числа веб-угроз. Частота массового поиска уязвимостей в веб-приложениях за год сократилась шестикратно — с 38 % до 6 % инцидентов. Три четверти веб-атак в первой половине 2026 года оказались направлены против компаний в сфере телекоммуникаций и IT. Заданные киберпреступниками тренды во втором полугодии сохранятся, уверены в BI.ZONE.

Чтобы защититься от атак, рекомендуется работать с актуальным ПО, проверять веб-приложения на уязвимости и использовать межсетевые экраны. Издержки на один час простоя из-за действий хакеров в сфере IT и телекоммуникаций могут составлять до 21,7 млн руб. Совокупный ущерб от одной атаки в зависимости от длительности инцидента и затрат на устранение его последствий в реалиях 2026 года может составлять от 6 млн до более чем 50 млн руб.

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Теги: bi.zone, кибератаки, россия, информационная безопасность
bi.zone, кибератаки, россия, информационная безопасность
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