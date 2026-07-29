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Gemini научился обрабатывать комментарии в «Google Документах»

Google активно развивает возможности помощника с искусственным интеллектом Gemini в своём пакете офисных приложений. Он уже умеет генерировать изображения, диаграммы и инфографику, а теперь компания обучила его работе с комментариями в «Google Документах».

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Gemini научился читать, понимать и предпринимать действия на основе комментариев в документах. Теперь он может создавать сводки на основе комментариев, определять ключевые темы, последовательности действий и выявлять нерешенные вопросы, которые не позволяют продолжать работу над проектами. Он также получил возможность добавлять от имени пользователя новые комментарии и оставлять отзывы к документам в формате комментариев.

Ещё одна функция — публикация ответов на открытые ветки комментариев в документах и вложение файлов из «Google Диска» в ответы. Gemini умеет просматривать комментарии в документах и предлагать изменения с учётом отзывов. ИИ-помощник не публикует комментариев или ответов автоматически и не вносит изменений в документы самостоятельно. Но он формирует черновики ответов или правок, а пользователь выбирает, продолжать ли Gemini работу.

Доступ к новым функциям открывается через боковую панель Gemini в «Google Документах» или через нижнюю панель с логотипом Gemini. ИИ также может порекомендовать пользователю разрешить составить сводку или автоматически опубликовать ответ в открытой ветке комментариев. Новые функции пока доступны только пользователям платных тарифных планов.

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Теги: google, gemini, документы
google, gemini, документы
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