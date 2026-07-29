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Видеокарты RTX 4060 от Gigabyte способны сами себя сжечь — ремонтники нашли скрытый дефект

Бразильские специалисты по ремонту видеокарт Паулу Гомес (Paulo Gomes) и SidNelson задокументировали повторяющиеся случаи короткого замыкания на видеокартах Gigabyte GeForce RTX 4060. Повреждённые карты демонстрируют сильное обугливание печатной платы вблизи выхода HDMI. Специалисты утверждают, что повреждение начинается внутри цепи питания графического процессора, а не связано с разъёмом дисплея.

Источник изображений: YouTube / Paulo Gomes

Источник изображений: YouTube / Paulo Gomes

Команда исследовала повреждённые платы наряду с полностью рабочим образцом карты Gigabyte. Для сравнения также использовалась модель GeForce RTX 4060 от Inno3D. Измерения проводились с помощью осциллографа и мультиметра для проверки четырёх силовых фаз RTX 4060, подающих питание на графический процессор.

Многофазная подсистема питания (VRM) карт распределяет нагрузку на графический процессор между несколькими параллельными силовыми каскадами. Фазы намеренно смещены друг относительно друга, но они должны работать с аналогичными частотами переключения и коэффициентами заполнения при подаче одного и того же напряжения. Это позволяет контроллеру распределять ток, не перекладывая большую часть нагрузки на один набор MOSFET-транзисторов.

На карте Inno3D все четыре фазы графического процессора демонстрировали практически идентичные сигналы с частотой около 207 кГц. На модели Gigabyte наблюдались гораздо большие различия между фазами. В исходной конфигурации специалисты зафиксировали, что частота одной фазы колебалась примерно от 150 до 300 кГц, в то время как другие фазы вели себя по-разному при тех же условиях.

«Проанализировав целые и повреждённые платы с помощью осциллографа и мультиметра, мы выявили:

Фазовый дисбаланс VRM: в схеме управления током у платы Gigabyte (Current Sense/PWM) допущена ошибка при выборе резисторов и конденсаторов.

Нестабильное поведение: каждая фаза питания работает с совершенно нерегулируемыми частотами и коэффициентами заполнения относительно друг друга, перегружая определённые MOSFET-транзисторы.

Результат: MOSFET-транзистор замыкается, разрушается и обугливает печатную плату прямо в области видеовыхода, (ложно) имитируя скачок напряжения, исходящий от порта HDMI. […]

Мы подчёркиваем, что эта неисправность является скрытым дефектом (конструктивным недостатком производителя), а не результатом неправильного использования видеокарты клиентом. Мы призываем Gigabyte занять определённую позицию (гарантийное обслуживание или отзыв продукции) и рекомендуем пострадавшим пользователям отстаивать свои права в соответствии с бразильским Кодексом защиты прав потребителей. В конце опубликованного нами видео ещё один клиент приходит в мастерскую с точно такой же проблемой, что подтверждает, насколько часто встречается этот дефект», — сообщил Паулу Гомес в разговоре с VideoCardz.

Предполагаемым источником проблемы является цепь измерения тока, подключённая к ШИМ-контроллеру. Эта схема регистрирует ток, проходящий через каждую фазу, чтобы контроллер мог сбалансировать нагрузку. Гомес и SidNelson обнаружили различные конфигурации резисторов и конденсаторов в четырёх цепях обратной связи. Они считают, что это приводит к неравномерному распределению тока контроллером, перегрузке одного из MOSFET-транзисторов до тех пор, пока он не закоротит и не обуглит печатную плату.

Вышедший из строя силовой каскад расположен рядом с видеовыходами. После отказа MOSFET выделяющиеся при этом тепло и ток могут привести к повреждению платы в направлении разъёма HDMI. В результате возникает повреждение, похожее на последствия внешнего скачка напряжения, проникшего через HDMI. По словам специалистов, именно из-за этого в Gigabyte отказывали в гарантийном обслуживании, посчитав, что клиент неправильно использовал видеокарту.

SidNelson удалил у повреждённой карты оригинальные компоненты цепи измерения тока и пересобрал схему обратной связи, используя в качестве эталона рабочие схемы видеокарт. Одну фазу на сильно обугленной плате восстановить не удалось, поэтому она была отключена. В оставшиеся три фазы были установлены MOSFET-транзисторы с более высоким номиналом, повреждённые дорожки восстановлены, а на вход 12 В добавлен предохранитель. Измерения на осциллографе после модификации показали гораздо более согласованную работу оставшихся фаз. Видеокарта восстановила вывод видеосигнала и успешно прошла стресс-тесты.

Расследование бразильских специалистов не устанавливает, сколько видеокарт затронуто дефектом дизайна подсистемы питания, и не подтверждает, что все версии Gigabyte GeForce RTX 4060 используют одинаковую конфигурацию VRM. На протестированных платах были обнаружены несколько маркировок, указывающих на производство в 2023 году.

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Теги: geforce rtx 4060, gigabyte, видеокарты, дефект
geforce rtx 4060, gigabyte, видеокарты, дефект
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