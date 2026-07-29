Илон Маск дожал рекламщиков: X завершила громкую войну со Всемирной федерацией рекламодателей

Социальная сеть X Илона Маска (Elon Musk) урегулировала многолетнюю судебную тяжбу со «Всемирной федерацией рекламодателей» (World Federation of Advertisers, WFA), сообщили обе организации в среду. Этот шаг прекращает «агрессивные попытки Маска привлечь рекламодателей к юридической ответственности за прекращение расходов на X из-за опасений по поводу безопасности бренда», пишет TechCrunch.

Соцсеть X подала в суд на WFA в 2024 году, обвинив организацию в проведении, как она это назвала, «систематического незаконного бойкота» платформы. В иске утверждалось, что коалиция крупных рекламодателей нарушила антимонопольное законодательство, «вступив в сговор» в 2022 году, чтобы отказаться от размещения рекламы на платформе X, тогда известной как Twitter, после её перехода под контроль Илона Маска. В частности, X обвинила компании Mars, CVS Health, Shell, Lego и другие. Рекламодатели отвергли обвинения, заявив, что бренды вправе самостоятельно решать, куда направлять свои рекламные бюджеты.

Федеральный суд отклонил иск в марте этого года после того, как судья заявил, что X не смогла доказать, что понесла какой-либо ущерб в соответствии с федеральным антимонопольным законодательством. Платформа обжаловала это решение в апреле.

«Сегодня Всемирная федерация рекламодателей (WFA) и X Corp. завершают судебный процесс с участием Глобального альянса за ответственные медиа (GARM). Это перезапускает отношения между двумя организациями», — говорится в совместном заявлении.

В рамках иска платформа X утверждала, что рекламодатели сократили свои расходы из-за руководящих принципов, разработанных «Глобальным альянсом за ответственные медиа» (Global Alliance for Responsible Media, GARM), коалицией брендов и рекламных агентств, созданной Всемирной федерацией рекламодателей (WFA) для разработки стандартов, направленных на предотвращение показа рекламы рядом с вредоносным контентом на онлайн-платформах. Рекламодатели опасались, что их бренды будут появляться рядом с вредоносным контентом в социальной сети после того, как Маск пересмотрел политику модерации контента платформы.

«WFA подтверждает свою приверженность свободе слова, принципу, впервые включенному в учредительный устав WFA ещё в 1953 году, и принципу, который она разделяет с X, — говорится в совместном заявлении. — 9 августа 2024 года WFA прекратила работу GARM. WFA не будет возобновлять работу GARM или создавать аналогичную инициативу. WFA и X полностью разделяют мнение о том, что бренды, платформы и потребители выиграют от инноваций в области безопасности брендов».