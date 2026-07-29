Google выпустила музыкальную ИИ-модель Lyria 3.5 — она создаёт более насыщенное и эмоциональное звучание

На прошлой неделе Google сообщила о выпуске трёх новых ИИ-моделей для повышения продуктивности — Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite и Gemini 3.5 Flash Cyber. На этой неделе компания представила ещё одну новую модель искусственного интеллекта. В отличие от трёх предыдущих она предназначена для создания музыки.

Компания Google объявила о выпуске своей новейшей модели для создания музыки — Lyria 3.5. По сравнению с предыдущей версией Lyria 3.5 способна создавать более насыщенную и сложную музыку. Кроме того, искусственный интеллект лучше реагирует на подсказки и лучше понимает музыкальную структуру, что позволяет ему генерировать композиции более высокого качества. Ещё одно улучшение — вокал, который, по словам Google, стал более реалистичным и эмоциональным.

Помимо этих улучшений, новая ИИ-модель упрощает управление создаваемой музыкой. В частности, у пользователей появится больше возможностей для творческого контроля над темпом и продолжительностью композиций.

По словам Google, ИИ-модель Lyria 3.5 для создания музыки доступна уже сегодня. Её можно найти на веб-платформе Google Flow Music. Google также опубликовала пример песни, созданной с помощью Lyria 3.5.