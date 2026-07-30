Microsoft подтвердила подготовку «суперприложения» Copilot — оно выйдет уже в этом году

Microsoft работает над «суперприложением» Copilot с функциями искусственного интеллекта, в котором объединятся функции чат-бота, написания программного кода и ИИ-агентов.

Приложение выйдет в этом году и охватит «работу как для потребителей, так и коммерческих клиентов», заявил в ходе брифинга по итогам квартального финансового отчёта гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). «Сopilot быстро развивается от чата к Cowork и Autopilot. В этом квартале мы объединим эти возможности Copilot, включая написание кода, в одном суперприложении. <..> Это важный шаг вперёд, и я с нетерпением жду возможности в ближайшее время поделиться подробностями», — пояснил господин Наделла.

В конце мая Fortune стало известно, что Microsoft работает над суперприложением, в котором объединит чат-бота Copilot, помощника по программированию GitHub Copilot, Copilot Cowork и систему агентов Autopilot. Ранее OpenAI представила приложение ChatGPT Work, которое объединяет ChatGPT и сервис написания кода Codex.