Microsoft выпустит суперприложение со всеми ИИ-сервисами Copilot сразу

Microsoft до сих пор не решила одну насущную проблему: в ассортименте компании значится слишком много различных помощников с искусственным интеллектом Copilot, и это раздражает клиентов — им нужна единая платформа. Решить эту проблему в компании хотят при помощи суперприложения.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Microsoft приступила к разработке универсального ИИ-решения, в котором объединит помощника программиста GitHub Copilot, чат-бот Copilot, рабочий инструмент Copilot Cowork и новое средство организации рабочих процессов, которое проходит под внутренним названием Autopilot, сообщает Fortune со ссылкой на два анонимных источника. Проект возглавляет Якоб Андреу (Jacob Andreou), недавно назначенный руководителем направления Copilot в Microsoft — перед ним поставлена задача свести потребительские и корпоративные сервисы Copilot в единый продукт.

Некоторые элементы приложения, которое разрабатывается под девизом «Единый Copilot» (Delivering one Copilot), компания может показать на конференции Microsoft Build на следующей неделе в Сан-Франциско. Приложение целиком компания пока демонстрировать не намерена, а его выпуск намечен на конец лета. Планы по разработке проекта могут меняться, и окончательными они ещё не являются; но идея состоит в том, чтобы объединить учётные записи Copilot в централизованном интерфейсе, включая аккаунты Microsoft 365 Copilot. Может быть предусмотрена функция переключения между личным и корпоративным Copilot 365; пользователи сохранят доступ к своим сервисам Copilot и вне суперприложения.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Microsoft не единственная задумалась о суперприложении. OpenAI хотела объединить ChatGPT, средство программирования Codex и браузер Atlas в едином продукте; Илон Маск (Elon Musk) также изъявлял намерение превратить платформу X в суперприложение; активно наращивают функциональность своих приложений Uber и Meta. Microsoft первой из технологических гигантов сделала ставку на ИИ и выпустила несколько продуктов семейства Copilot, что сбивает клиентов с толку. В компании существовали самостоятельные отделы Copilot для потребителей и бизнес-клиентов, что затрудняло формирование единого видения стратегии ИИ.

Сегодня менее 4,5 % из 450 млн пользователей Microsoft 365 платят за функции Copilot. Помощник программиста GitHub Copilot по цене от $10 в месяц имеет более 4,7 млн платящих подписчиков — сегодня у сервиса серьёзные конкуренты, в том числе Cursor и Anthropic Claude Code. Не так велика по сравнению с продуктами OpenAI и Google аудитория чат-бота Copilot. В Microsoft активно проводятся кадровые перестановки — в марте гендиректор компании Сатья Наделла (Satya Nadella) повысил Андреу в должности и сформировал единый отдел Copilot.

Теги: microsoft, copilot, суперприложение
