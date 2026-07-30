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Ровер Curiosity обнаружил на Марсе огромное поле из неправильных сот — а неправильных пчёл не нашёл

Марсоход NASA Curiosity обнаружил в кратере Гейла обширный участок поверхности, покрытый небольшими многоугольными структурами, напоминающими пчелиные соты. Ранее ровер находил подобные образования, но новая находка по масштабам затмила все предыдущее такие открытия.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

«Мы видели множество захватывающих пейзажей глазами Curiosity, но от этого моря полигонов [сот] у нас захватило дух, — сказал научный сотрудник миссии Эшвин Васавада (Ashwin Vasavada) из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. — Мы тщательно измерили их форму и химический состав и надеемся, что в полученных данных есть подсказки о том, как они сформировались».

Необычный рельеф обнаружился в долине, получившей неофициальное название Valle Grande, по которой аппарат поднимается по склонам горы Шарп. Размер отдельных ячеек составляет примерно 4–8 см. Подобные структуры Curiosity встречал и раньше, однако впервые они образуют практически непрерывное поле, уходящее за пределы видимости марсохода.

Масштаб находки стал очевиден после получения круговой панорамы, снятой камерами Curiosity 19 и 20 июня 2026 года. Полигональная сетка из похожих на соты структур покрывает не только относительно ровную поверхность, но и склоны расположенного рядом шестиметровой скалы Miraflores, вершина которой покрыта толстым слоем песка. С орбиты этот участок выглядел светлым и сравнительно гладким, поэтому плотность и сохранность мелких геометрических деталей оказались неожиданными для исследователей.

Для изучения полигонов, как называются подобные образования, специалисты задействовали несколько приборов марсохода. Камера MAHLI на роботизированной руке получила увеличенные изображения гребней и внутренних частей ячеек, а рентгеновский спектрометр APXS измерил содержание химических элементов непосредственно на поверхности пород. Лазерный комплекс ChemCam провёл свой спектроскопический анализ: импульсы лазера испаряли микроскопические участки материала, после чего спектрометры определяли состав образовавшейся плазмы. Замеры выполнялись отдельно на выступающих границах полигонов и в их центрах, что позволит выяснить, различаются ли эти участки по составу и происхождению.

Однозначного объяснения происхождения марсианских «сот» пока нет. Некоторые ранее найденные полигоны оказались следствием трещин в поверхности при высыхании, возникавшими в насыщенном водой иле, однако похожий рисунок также мог сформироваться при многократном нагревании и охлаждении пород либо при их уплотнении под слоями осадков, когда из материала выдавливалась вода. Определение механизма важно для реконструкции условий, существовавших миллиарды лет назад у подножия горы Шарп, где Curiosity уже обнаружил свидетельства существования древних озёр и ручьёв, а также химическую среду, потенциально пригодную для микробной жизни.

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Теги: марс, марсоход, curiosity, nasa
марс, марсоход, curiosity, nasa
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