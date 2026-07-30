Ровер Curiosity обнаружил на Марсе огромное поле из неправильных сот — а неправильных пчёл не нашёл

Марсоход NASA Curiosity обнаружил в кратере Гейла обширный участок поверхности, покрытый небольшими многоугольными структурами, напоминающими пчелиные соты. Ранее ровер находил подобные образования, но новая находка по масштабам затмила все предыдущее такие открытия.

«Мы видели множество захватывающих пейзажей глазами Curiosity, но от этого моря полигонов [сот] у нас захватило дух, — сказал научный сотрудник миссии Эшвин Васавада (Ashwin Vasavada) из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. — Мы тщательно измерили их форму и химический состав и надеемся, что в полученных данных есть подсказки о том, как они сформировались».

Необычный рельеф обнаружился в долине, получившей неофициальное название Valle Grande, по которой аппарат поднимается по склонам горы Шарп. Размер отдельных ячеек составляет примерно 4–8 см. Подобные структуры Curiosity встречал и раньше, однако впервые они образуют практически непрерывное поле, уходящее за пределы видимости марсохода.

Масштаб находки стал очевиден после получения круговой панорамы, снятой камерами Curiosity 19 и 20 июня 2026 года. Полигональная сетка из похожих на соты структур покрывает не только относительно ровную поверхность, но и склоны расположенного рядом шестиметровой скалы Miraflores, вершина которой покрыта толстым слоем песка. С орбиты этот участок выглядел светлым и сравнительно гладким, поэтому плотность и сохранность мелких геометрических деталей оказались неожиданными для исследователей.

Для изучения полигонов, как называются подобные образования, специалисты задействовали несколько приборов марсохода. Камера MAHLI на роботизированной руке получила увеличенные изображения гребней и внутренних частей ячеек, а рентгеновский спектрометр APXS измерил содержание химических элементов непосредственно на поверхности пород. Лазерный комплекс ChemCam провёл свой спектроскопический анализ: импульсы лазера испаряли микроскопические участки материала, после чего спектрометры определяли состав образовавшейся плазмы. Замеры выполнялись отдельно на выступающих границах полигонов и в их центрах, что позволит выяснить, различаются ли эти участки по составу и происхождению.

Однозначного объяснения происхождения марсианских «сот» пока нет. Некоторые ранее найденные полигоны оказались следствием трещин в поверхности при высыхании, возникавшими в насыщенном водой иле, однако похожий рисунок также мог сформироваться при многократном нагревании и охлаждении пород либо при их уплотнении под слоями осадков, когда из материала выдавливалась вода. Определение механизма важно для реконструкции условий, существовавших миллиарды лет назад у подножия горы Шарп, где Curiosity уже обнаружил свидетельства существования древних озёр и ручьёв, а также химическую среду, потенциально пригодную для микробной жизни.