Отработанная верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9, по подсчётам исследователей, упадёт на лунную поверхность уже скоро — 5 августа, что приведёт к значительному подъёму пыли на лунном ландшафте.

Верхняя ступень Falcon 9 осталась от запуска, в ходе которого 15 января 2025 года на Луну отправился посадочный модель Firefly Blue Ghost-1. На борту того же корабля находился аппарат Hakuto-R Mission 2 Resilience — лунный посадочный модуль, разработанный японской компанией Ispace. Образовавшийся в результате удара пылевой шлейф на короткое время может оказаться достаточно, ярким чтобы его можно было увидеть на тёмном небе у края Луны — при наличии достаточно чувствительного телескопа его можно будет различить с Земли.

Корабль упадёт вблизи кратеров Эйнштейна и Белла у западного края Луны. Центральный выброс обломков от удара достигнет высоты в диапазоне от 75 до 100 км, подсчитали учёные Техасского университета в Остине. «Наши расчёты показывают, что в течение первых нескольких минут после удара шлейф должен быть на несколько порядков ярче, чем фон тёмного неба. <..> Наблюдение за этим событием даст нам редкую возможность расширить научные знания о выбросах и откалибровать эти модели по реальному событию, и это имеет значение для всего, что мы будем доставлять на Луну в будущем», — говорят исследователи.

Это также возможность протестировать систему локализации ударов на лунной поверхности для будущих сейсмических экспериментов, исследовать динамику пыли и шлейфов от ударов о Луну, а также изучить опасности, связанные с ударами космического мусора, с которым будущим работникам лунных баз придётся иметь дело. «Максимальная баллистическая дальность обнаруженных частиц составляет чуть менее 1000 км, что достаточно далеко, чтобы представлять опасность для будущих астронавтов или инфраструктуры на большей части лунной поверхности», — рассказали учёные.

Примерно за семь дней до инцидента и спустя около семи дней после него над предполагаемым местом крушения будет пролетать американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), который тоже поможет в наблюдении. Верхняя ступень Falcon 9 представляет собой полое тело, и пока существует не так много моделей столкновения для подобных созданных человеком объектов — они могут произвести радикально иные выбросы по сравнению с астероидами и кометами. Большинство наблюдателей удовольствуется лишь самым событием удара верхней ступени Falcon 9 о лунную поверхность, но не меньшую научную ценность представляет изучение выбросов после него, считают астрономы.