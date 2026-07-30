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Kioxia представила свои первые SSD с PCIe 6.0 — до 61,44 Тбайт, но скорость пока не уточняется

Компания Kioxia анонсировала свои первые твердотельные накопители, соответствующие стандарту PCIe 6.0. В составе накопителей серии Kioxia CM10 используются фирменные 322-слойные чипы флеш-памяти BiCS FLASH TLC 10-го поколения. Новинки предназначены для корпоративных серверов и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Источник изображения: Kioxia

Источник изображения: Kioxia

Серия накопителей Kioxia CM10 будет доступна в форматах E3.S, E1.S и 2,5 дюйма. Новинки в зависимости от модели и формфактора предложат ёмкость от 1,6 до 61,44 Тбайт. В рамках серии производитель предложит модели SSD с высокой интенсивностью чтения, рассчитанные на одну полную перезапись в день, а также модели смешанного назначения, рассчитанные на три полные перезаписи в день.

Kioxia утверждает, что накопители CM10 обеспечивают до 92 % более высокую производительность последовательного чтения и до 85 % более высокую производительность случайного чтения по сравнению с предыдущей серией SSD CM9. Компания пока не предоставила полные данные о скорости передачи данных и количестве операций ввода-вывода в секунду (IOPS).

Модели E3.S и E1.S толщиной 9,5 мм поддерживают прямое жидкостное охлаждение. Они также могут работать с обычным воздушным охлаждением. Производитель заявляет, что конструкции с жидкостным охлаждением предназначены для высокоплотных систем искусственного интеллекта, где производительность SSD и температурные ограничения могут влиять на конфигурацию сервера.

Накопители поддерживают интерфейс PCIe 6.0, NVMe 2.1 и некоторые компоненты спецификации Open Compute Project Datacenter NVMe SSD Specification 2.7. Они также поддерживают технологию NVMe Flexible Data Placement. Для новинок заявлены различные функции безопасности, включая функцию самошифрования, поддержку стандарта FIPS 140-3, аттестацию SPDM 1.4 и постквантовую криптографию, рекомендованную стандартом CNSA 2.0.

Компания Kioxia заявляет, что серия накопителей CM10 поддерживает архитектуру Nvidia CMX, которая использует флеш-память для расширения доступной иерархии памяти за пределы памяти графического ускорителя в составе сервера. Накопители предназначены для выполнения задач искусственного интеллекта и хранения контекстного кеша для ИИ-моделей с большим количеством параметров и более длинными контекстными окнами.

Модель CM10 в формате 2,5 дюйма является исключением в данной серии. В ней используется интерфейс PCIe 5.0 и более старая память BiCS FLASH TLC 8-го поколения вместо PCIe 6.0 и NAND 10-го поколения.

В настоящее время компания Kioxia проводит тестирование накопителей CM10 для отдельных клиентов.

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Теги: kioxia, корпоративный сегмент, твердотельный накопитель, ssd, pci express 6.0
kioxia, корпоративный сегмент, твердотельный накопитель, ssd, pci express 6.0
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