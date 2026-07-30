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Карманная «киношная» камера DJI Osmo Pocket 4P с подвесом и двумя объективами поступила в продажу

Компания DJI официально выпустила в продажу компактную камеру Osmo Pocket 4P со стабилизатором. Крупнейшим её отличием от представленной в апреле базовой Osmo Pocket 4 является наличие двух объективов.

Источник изображений: DJI

Источник изображений: DJI

Новая DJI Osmo Pocket 4P комплектуется 1-дюймовым CMOS-сенсором с эквивалентным фокусным расстоянием 20 мм и диафрагмой f/2,0. Технология LOFIC обеспечивает ей поддержку 17 ступеней динамического диапазона; поддерживается видеозапись в разрешении 4K с частотой до 240 кадров в секунду. Вторая камера оснащена 60-мм телеобъективом среднего размера с диафрагмой f/1,8 — она предназначается специально для портретной съёмки и предлагает 3-кратный оптический зум и до 12-кратного цифрового.

Поддерживается 10-битный цветовой профиль D-Log 2, позволяющий захватывать более миллиарда цветов и обеспечивающий гибкость при последующей цветокоррекции. В сочетании с 17 ступенями динамического диапазона камера захватывает максимум деталей в ярких бликах и тёмных участках, наравне с кинокамерами.

Поддержка видеозаписи в 4K с частотой 240 кадров в секунду обеспечивает замедление видео до 8-кратного. DJI Osmo Pocket 4P может похвастаться модернизированной системой ActiveTrack 8.0, которая позволяет отслеживать людей, домашних животных, транспортные средства и другие движущиеся объекты, удерживая их в центре кадра. Функция отслеживания продолжает работать даже при 12-кратном увеличении; при необходимости можно удерживать в кадре несколько человек.

Прочие функции DJI Osmo Pocket 4P включают мгновенный старт записи при повороте сенсорного экрана, жестовые команды для начала записи или отслеживания объекта, фотосъёмку с разрешением 37 мегапикселей, функцию 4K Live Photo с 1,5-секундными роликами в движении. Передача данных через порт USB 3.1 обеспечивает скорость до 800 Мбайт/с; зарядка до 80 % осуществляется за 18 минут; ресурса аккумулятора хватает на 210 минут автономной работы.

DJI Osmo Pocket 4P совместима с существующей экосистемой аксессуаров производителя: фильтрами, рукоятками-аккумуляторами, микрофонами, мини-штативами и другими устройствами. В США камера не появится, но она будет продаваться в Европе, Великобритании, Канаде и Австралии. В Великобритании базовый комплект Osmo Pocket 4P Standard Combo оценили в £529 ($706), а Osmo Pocket 4P Vlog Combo стоит уже £605 ($807). Цены одинаковы для чёрной и жемчужно-белой версий камеры, правда, вторая поступит в продажу немного позже.

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Теги: dji, osmo pocket, камера
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