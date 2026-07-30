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Астрономы получили самое чёткое изображение неуловимой звезды-компаньона Бетельгейзе

Учёные получили наиболее чёткое на сегодняшний день прямое изображение вероятного компаньона знаменитой звезды Бетельгейзе — красного сверхгиганта в созвездии Ориона. Астрономы более ста лет обсуждали странности переменной яркости Бетельгейзе и только недавно смогли воочию увидеть её неуловимого компаньона — молодой звезды в окрестностях гиганта.

Источник изображений: ESO

Двойная система Бетельгейзе в представлении художника. Источник изображений: ESO

Объект, условно названный Бетельгейзе B (также получивший имя Сиварха, что по-арабски означает «браслет»), обнаружили на снимках, сделанных 6 декабря 2024 года при помощи комплекса SPHERE на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили.

Возможность существования второй звезды обсуждалась несколькими поколениями астрономов, однако прежние наблюдения либо не подтверждались, либо тонули в шуме помех. Новое исследование повысило статистическую значимость регистрации партнёра до 6,1 стандартного отклонения, что равнозначно открытию, для чего достаточно 5 сигма. Впрочем, авторы новой работы пока сохраняют за объектом статус кандидата: для окончательного доказательства гравитационной связи партнёров по системе необходимо проследить его орбитальное движение относительно Бетельгейзе. Для этого будет достаточно наблюдения в следующем году, чтобы увидеть компаньона по другую сторону Бетельгейзе в точно рассчитанном месте.

Наблюдения выполнили с использованием поляриметра ZIMPOL в видимом диапазоне с использованием адаптивной оптики SPHERE, компенсирующей искажения земной атмосферы.

Реальное воссозданное изображение системы

Реальное воссозданное изображение системы

Если оценочное расстояние до системы Бетельгейзе действительно составляет 548 световых лет, то наблюдаемое отдаление компаньона от центральной звезды составляет, как минимум, 8,8 астрономических единиц, то есть почти девятикратному расстоянию от Земли до Солнца. Для массы Бетельгейзе порядка 16,5–19 солнечных масс расчётный нижний предел орбитального периода компаньона составляет примерно 5,5–5,9 года. Это хорошо согласуется с длинным вторичным циклом изменения яркости звезды продолжительностью около 2200 суток, или 6,02 года, который ранее и натолкнул исследователей на мысль о существовании невидимого спутника — своей гравитацией он «шатал» Бетельгейзе и менял её видимый блеск.

По оценке авторов, Бетельгейзе B представляет собой молодую звезду главной последовательности массой 2,6–3,1 массы Солнца. Она значительно массивнее, чем предполагалось вначале, согласно чему компаньон мог быть по массе сопоставим с Солнцем. По этой причине приборы «Хаббла» и «Чандры» не смогли зафиксировать излучение компаньона — у них отсутствовал нужный диапазон, свойственный спектру излучения звезды. Наблюдения объекта в следующем году должны поставить точку в этом деле и перевести кандидата в статус полноценного партнёра Бетельгейзе.

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Теги: астрономия, телескоп
астрономия, телескоп
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