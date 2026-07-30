SpaceX попыталась настроить FCC против Eutelsat OneWeb, сославшись на дискриминацию в Европе

Eutelsat OneWeb необходимо получить разрешение Федеральной комиссии по связи (FCC) США для работы группировки из 528 спутников, но SpaceX стремится воспрепятствовать этому из-за политики европейских властей.

Евросоюз принял нормы, согласно которым частотный диапазон спутниковой связи должен в приоритетном порядке выделяться европейским компаниям — FCC пригрозила ответными мерами за эту политику, но Еврокомиссия в мае утвердила положение о выделении не менее двух третей мобильного спутникового диапазона 2 ГГц местным операторам. SpaceX предупредила, что это может снизить качество мобильной связи Starlink по прямой линии между спутниками и смартфонами, а накануне направила в FCC жалобу на «дискриминацию в отношении американских операторов космической отрасли».

В документе упоминается европейский оператор Eutelsat OneWeb, который предоставляет широкополосный доступ преимущественно государственным ведомствам и предприятиям. Компания подала в FCC заявку на формирование новой группировки из 528 спутников для оказания услуг связи, в том числе для абонентов в США. Однако в письме SpaceX говорится: «Страны происхождения этих операторов входят в число тех же администраций, которые проводят политику дискриминации в отношении американских компаний, даже в ущерб обслуживанию собственных граждан. В соответствии с политикой комиссии, она должна оценивать эти заявки на доступ к рынку с учётом предстоящего разбирательства по вопросу взаимности и применять условия доступа к рынку справедливо и равноправно».

Eutelsat решила заранее оградиться от гнева американского регулятора и на минувшей неделе заявила FCC: «Eutelsat не поддерживает дискриминацию в отношении иностранных операторов по признаку страны происхождения. Eutelsat поддерживает все юрисдикции, продвигающие справедливые, прозрачные и открытые рынки». США компания считает для себя ключевым рынком, потому что обслуживает в том числе американское правительство. «Eutelsat продолжает инвестировать значительные средства в спутники и наземную инфраструктуру, используемую для обслуживания клиентов в Соединённых Штатах, и ожидает дальнейшего расширения спектра услуг для США по мере развёртывания новых сетей», — добавила компания.