Сегодня 30 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Идеальное сочетание Elden Ring и Arc Ra...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Идеальное сочетание Elden Ring и Arc Raiders, но худший босс — очередь на сервер»: релиз экшена Mistfall Hunter был омрачён техническими проблемами

Разработчики из Bellring Games при поддержке издательства Skystone Games выпустили Mistfall Hunter — эвакуационный ролевой экшен в антураже тёмного фэнтези. По случаю релиза авторы представили сразу несколько трейлеров, в том числе кинематографический.

Источник изображения: Skystone Games

Источник изображения: Skystone Games

Mistfall Hunter отправит игроков в запретный мир, поглощённый золотым туманом, где непрерывно идёт рискованная охота за сокровищами. Загадочная девушка по имени Роса воскрешает главного героя, направляя его восстанавливать «оборванные нити в паутине судьбы».

Пользователю здесь нужно собирать ценную золотую кровь и позабытые реликвии, параллельно участвуя в сражениях с видом от третьего лица. Драться придётся как с другими геймерами, так и с «заржавелыми, жуткими порождениями золочения».

Для победы в бою нужно выискивать слабые места врагов, а также использовать широкий арсенал тактических предметов. «Выживет тот, у кого острее чутьё и хитрее стратегия», — предупреждают авторы.

Пользователи Steam встретили Mistfall Hunter пиковым онлайном в 21,8 тыс. человек и «смешанными» обзорами (рейтинг 60 %). Основными поводами для недовольства стали мелкие недоработки в боевой системе, проблемы с балансом способностей персонажей и ошибки при подключении к серверам (последний пункт часто упоминают пользователи из РФ).

Экшен хвалят за запоминающийся визуальный стиль, обилие классов персонажей и зрелищные сражения. «Эта игра — идеальное сочетание Elden Ring и Arc Raiders, но худший босс — очередь на сервер», — написал TwilightFox.

Mistfall Hunter вышла на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. На площадке Valve с учётом релизной скидки игра стоит 899 рублей, доступен текстовый перевод на русский язык.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода
Эвакуационный шутер Rules of Engagement: The Grey State получит отдельный PvE-режим — разработчики показали его устройство в новом трейлере
Control Resonant и правда станет самой большой игрой Remedy — сиквел Control удивит продолжительностью
Разработчики Path of Exile 2 наконец устранили зависания, которые мучили игроков с самого релиза — виновата была Nvidia
«Мясистая» кампания, четыре стиля игры и кооператив: подробности и геймплей сюжетного шутера The Defiant в антураже японо-китайской войны
Инсайдеры раскрыли, когда Rockstar вернётся с новостями по GTA VI — геймплей и третий трейлер на подходе
Материалы по теме
Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода

Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода

Эвакуационный шутер Rules of Engagement: The Grey State получит отдельный PvE-режим — разработчики показали его устройство в новом трейлере

Эвакуационный шутер Rules of Engagement: The Grey State получит отдельный PvE-режим — разработчики показали его устройство в новом трейлере

Control Resonant и правда станет самой большой игрой Remedy — сиквел Control удивит продолжительностью

Control Resonant и правда станет самой большой игрой Remedy — сиквел Control удивит продолжительностью

Разработчики Path of Exile 2 наконец устранили зависания, которые мучили игроков с самого релиза — виновата была Nvidia

Разработчики Path of Exile 2 наконец устранили зависания, которые мучили игроков с самого релиза — виновата была Nvidia

«Мясистая» кампания, четыре стиля игры и кооператив: подробности и геймплей сюжетного шутера The Defiant в антураже японо-китайской войны

«Мясистая» кампания, четыре стиля игры и кооператив: подробности и геймплей сюжетного шутера The Defiant в антураже японо-китайской войны

Инсайдеры раскрыли, когда Rockstar вернётся с новостями по GTA VI — геймплей и третий трейлер на подходе

Инсайдеры раскрыли, когда Rockstar вернётся с новостями по GTA VI — геймплей и третий трейлер на подходе

Теги: mistfall hunter, bellring games, skystone games, экшен, эвакуация
mistfall hunter, bellring games, skystone games, экшен, эвакуация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами
Скоро в Луну врежется верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 — и учёные не знают, чего ожидать
На фоне успехов Battlefield 6 и увольнения её разработчиков годовой бонус гендиректора Electronic Arts вырос до 38 миллионов долларов
Бывший инженер Microsoft создал «Диспетчер задач» для macOS
Разработчики Path of Exile 2 наконец устранили зависания, которые мучили игроков с самого релиза — виновата была Nvidia
«Просто навещаю старого друга»: актёр озвучки Геральта в The Witcher 3: Wild Hunt спустя 10 лет вернулся к роли ради аддона «Баллады прошлого» 16 мин.
Австралия запустила судебное разбирательство против Telegram — мессенджер обвиняют в распространении пропаганды терроризма 36 мин.
«Идеальное сочетание Elden Ring и Arc Raiders, но худший босс — очередь на сервер»: релиз экшена Mistfall Hunter был омрачён техническими проблемами 2 ч.
Павла Дурова включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга 4 ч.
OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям 4 ч.
Европа заставит помечать весь ИИ-контент — новые правила вступают в силу уже в воскресенье 4 ч.
GPT-5.6 и ChatGPT Work разогнали выручку OpenAI — компания догоняет Anthropic 5 ч.
Альтернативные мессенджеры BiP и KakaoTalk засбоили в России 5 ч.
Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода 6 ч.
Yandex B2B Tech выпустит универсального ИИ-агента — он сможет автоматизировать до половины бизнес-задач 6 ч.
Samsung Galaxy S26 FE выйдет в начале сентября и прибавит в цене до €150 11 мин.
ИИ продолжит толкать вверх спрос на память в следующем году, но рынки DRAM и NAND будут вести себя по-разному 12 мин.
SpaceX попыталась настроить FCC против Eutelsat OneWeb, сославшись на дискриминацию в Европе 39 мин.
Первый гаджет, разработанный Альтманом и Айвом, будет похож на домашний смарт-дисплей HomePad 43 мин.
Китай пригрозил США из-за запрета на импорт человекоподобных роботов 44 мин.
Астрономы получили самое чёткое изображение неуловимой звезды-компаньона Бетельгейзе 2 ч.
Продажи мобильных процессоров MediaTek и Qualcomm упали, а Samsung и Google — выросли 2 ч.
Карманная «киношная» камера DJI Osmo Pocket 4P с подвесом и двумя объективами поступила в продажу 3 ч.
Kioxia представила свои первые SSD с PCIe 6.0 — до 61,44 Тбайт, но скорость пока не уточняется 3 ч.
Мобильное подразделение Samsung впервые в истории закончило квартал с убытком — виноват дефицит памяти 6 ч.