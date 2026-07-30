«Идеальное сочетание Elden Ring и Arc Raiders, но худший босс — очередь на сервер»: релиз экшена Mistfall Hunter был омрачён техническими проблемами

Разработчики из Bellring Games при поддержке издательства Skystone Games выпустили Mistfall Hunter — эвакуационный ролевой экшен в антураже тёмного фэнтези. По случаю релиза авторы представили сразу несколько трейлеров, в том числе кинематографический.

Mistfall Hunter отправит игроков в запретный мир, поглощённый золотым туманом, где непрерывно идёт рискованная охота за сокровищами. Загадочная девушка по имени Роса воскрешает главного героя, направляя его восстанавливать «оборванные нити в паутине судьбы».

Пользователю здесь нужно собирать ценную золотую кровь и позабытые реликвии, параллельно участвуя в сражениях с видом от третьего лица. Драться придётся как с другими геймерами, так и с «заржавелыми, жуткими порождениями золочения».

Для победы в бою нужно выискивать слабые места врагов, а также использовать широкий арсенал тактических предметов. «Выживет тот, у кого острее чутьё и хитрее стратегия», — предупреждают авторы.

Пользователи Steam встретили Mistfall Hunter пиковым онлайном в 21,8 тыс. человек и «смешанными» обзорами (рейтинг 60 %). Основными поводами для недовольства стали мелкие недоработки в боевой системе, проблемы с балансом способностей персонажей и ошибки при подключении к серверам (последний пункт часто упоминают пользователи из РФ).

Экшен хвалят за запоминающийся визуальный стиль, обилие классов персонажей и зрелищные сражения. «Эта игра — идеальное сочетание Elden Ring и Arc Raiders, но худший босс — очередь на сервер», — написал TwilightFox.

Mistfall Hunter вышла на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. На площадке Valve с учётом релизной скидки игра стоит 899 рублей, доступен текстовый перевод на русский язык.