Huawei готовит 14" ноутбук MateBook Pro S — он легче 13" MacBook Air и работает на 10-ядерном процессоре Kirin XE90

Компания Huawei готовит к анонсу сверхлёгкий 14-дюймовый ноутбук MateBook Pro S. Новинку собираются представить в Китае 5 августа. Несмотря на то, что он собран в металлическом корпусе, лэптоп под управлением операционной системы HarmonyOS весит всего 798 граммов. Он примерно на 432 грамма легче 13-дюймового MacBook Air от Apple. Huawei будет предлагать MateBook Pro S в пяти цветовых исполнениях.

Новый MateBook Pro S сохраняет привычный для линейки ноутбуков MateBook дизайн. Он оснащён чёрной клавиатурой, большим тачпадом и шарниром дисплея в стиле MacBook. Судя по всему, Huawei сосредоточилась в новинке на уменьшении веса и толщины. Последняя составляет 11,9 мм.

MateBook Pro S на стенде

Ноутбук мельком показался на фотографиях, опубликованных в китайских соцсетях. На них видно, что устройство оснащено двумя камерами, расположенными на задней стороне крышки дисплея. Третья камера расположена в привычном месте над экраном. Возможно, дополнительные камеры будут использоваться для каких-то ИИ-функций. Однако компания пока не говорит об их предназначении. Ноутбук также оснащён портами USB-C с каждой боковой стороны и физическим переключателем безопасности для веб-камеры.

Некоторые особенности MateBook Pro S

Известно, что в основе ноутбука используется Arm-процессор Kirin XE90, разработанный компанией HiSilicon для компьютеров Huawei под управлением HarmonyOS. Чип обладает десятью вычислительными ядрами, работающими на частоте до 2,45 ГГц. Ноутбук предложит 16 или 32 Гбайт оперативной памяти, а также SSD ёмкостью 512 Гбайт или 1 Тбайт. Huawei не сообщает, какую конфигурацию графической подсистемы сможет предложить новинка.

Huawei сообщит все остальные технические характеристики MateBook Pro S во время презентации 5 августа. Дата начала продаж ноутбука пока неизвестна. Однако обычно продажи новых устройств в Китае начинаются вскоре после их презентации.