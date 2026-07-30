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OpenAI снизила расценки и расширила лимиты на две из трёх ИИ-модели GPT-5.6

Компания OpenAI снизила цены на использование некоторых ИИ-моделей GPT-5.6. Изменения касаются не только клиентов, которые используют модели GPT-5.6 через программный интерфейс (API) OpenAI для встраивания ИИ-функций в свои приложения.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

У OpenAI есть три модели GPT-5.6: Sol (флагманская модель OpenAI), Terra (сбалансированная для повседневной работы) и Luna (быстрая и доступная). Начиная с сегодняшнего дня стоимость использования модели Terra снижается на 20 %, а стоимость модели Luna — на 80 % по сравнению с первоначальными ценами, установленными ранее в этом месяце.

Клиенты OpenAI, использующие её ИИ-модели через API, теперь будут платить $2 за миллион входных токенов и $12 за миллион выходных токенов при использовании модели Terra, а также $0,20 за миллион входных токенов и $1,20 за миллион выходных токенов при использовании модели Luna. Стоимость ежемесячных подписок на ChatGPT и Codex не изменилась.

«Снижение цен на [ИИ-модели] Luna и Terra также отражается на том, как учитывается использование платных подписок при работе с Codex и ChatGPT Work», — сообщает OpenAI. Иными словами, теперь можно использовать GPT-5.6 Terra и Luna для выполнения большего количества задач, прежде чем будет достигнут лимит.

В OpenAI напомнили, что в ChatGPT Work и Codex пользователи подписок Free и Go могут получить доступ к модели Terra, а пользователи Plus, Pro, Business и Enterprise могут выбрать Terra и Luna.

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Теги: openai, gpt-5.6, ии-модель
openai, gpt-5.6, ии-модель
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