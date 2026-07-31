Российские операторы начали раздавать бесплатный роуминг, чтобы удержать абонентов

Начиная с весны операторы начали предлагать условно бесплатный трафик и минуты в международном роуминге, отметил ресурс Forbes. Ранее такие возможности были доступны только абонентов премиальных тарифов, но теперь они стали элементом лояльности, говорят аналитики.

Например, оператор Т2 в марте для абонентов в роуминге «обнулил» стоимость звонков в Россию, а в апреле «обнулил» и интернет-трафик. В рамках трёх актуальных тарифов и нескольких корпоративных абонентам было предоставлено по 1 Гбайт трафика в день в роуминге бесплатно. Сначала акцией можно было пользоваться в течение 15 дней отпуска, а в июле срок увеличили до 22 дней.

Абоненты МТС с конца мая в рамках базовой опции «Лайт» могут бесплатно использовать 1 Гбайт мобильного интернета для работы банковских приложений, карт, сервисов-переводчиков «Яндекса» и Google, а также сервисов МТС в популярных туристических странах. Также предлагаются бесплатные исходящие звонки на номер МТС в России и 700 Мбайт для любого другого трафика. В июне МТС запустил рекламную кампанию своего «бесплатного роуминга».

«Билайн» в июне разрешил неиспользованные в роуминге остатки голосового и интернет-трафика переносить на использование дома с коэффициентом ×5 и ×10 соответственно.

В пресс-службе Т2 рассказали, что с момента запуска предложения потребление мобильного интернета в роуминге выросло в три раза, а трафик вырос до показателей в домашнем регионе. После обнуления стоимости исходящих вызовов за рубежом абоненты стали совершать в два раза больше звонков.

В «Билайне» пояснили, что запустили новую роуминговую функцию, чтобы неиспользованный в поездке трафик не сгорал, а продолжал приносить пользу клиенту уже дома: «Это также снимает опасение взять пакет большего объема: остатки минут и гигабайтов автоматически переносятся в домашнюю сеть с коэффициентами ×5 и ×10, ничего дополнительно подключать не нужно».

«Многие люди по-прежнему боятся получить внушительный счет после путешествия, и мы стремимся снять это страх. Поэтому мы запустили несколько режимов роуминга, под разные типы поездок», — сообщили Forbes в МТС. С момента запуска опций к ним подключилось на 30 % больше абонентов по сравнению с другими роуминг-предложениями. При этом, половина абонентов, которые воспользовались новыми опциями, до этого не использовали свою сим-карту за границей, сообщили в МТС.

В «Мегафоне» рассказали, что на фоне растущего спроса ввели новые пакеты минут для роуминга и увеличили объём существующих на 40 % и более.

«С одной стороны, из-за регулярного отключения мобильного интернета и сотовой связи лояльность абонентов к операторам значительно пострадала. В то же время банковские виртуальные операторы уверенно наращивают абонентскую базу за счет более низких тарифов, при этом через месяц перенос мобильного номера от одного оператора к другому станет возможным в масштабах всей России, а не внутри одного региона, как сейчас. Все это вынуждает участников “большой четверки” играть на повышение лояльности», — комментирует партнёр Comnews Research Леонид Коник. Он отметил, что с учётом того, что за границу в последнее время ездит не так много россиян, инвестиции в «бесплатный роуминг» не такие существенные.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов сообщил, что роуминг — услуга с дорогой себестоимостью, поэтому пространства для манёвра у операторов не так много. По его мнению, нынешние акции операторов, с одной стороны, являются инструментом по привлечению новых и удержанию старых абонентов, особенно с дорогим тарифом, а с другой стороны стимулируют абонентов в принципе пользоваться мобильной связью за рубежом.

На роуминге операторы «особо не зарабатывают», сообщил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин, добавив, что это направление теперь фактически является частью программы лояльности, прежде всего для высокодоходных абонентов.