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«Мы немного мазохисты»: разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy и The Expanse: Osiris Reborn не испугались бы сделать Baldur’s Gate 4

Перспектива разработки Baldur’s Gate 4 не заинтересовала создателей Baldur’s Gate 3 из Larian Studios и отпугнула ведущего дизайнера Baldur's Gate 2, а кипрская студия с российскими корнями Owlcat Games испытаний не боится.

Источник изображения: Larian Studios

Источник изображения: Larian Studios

Сооснователь и творческий руководитель Owlcat Александр Мишулин в интервью IGN ответил на вопрос, может ли студия взяться за Baldur’s Gate 4, если вдруг к разработчикам обратится Hasbro (владелец франшизы).

«Спасибо всем игрокам и вашей аудитории, которые считают нас достойными. Это большая, большая честь. Как вы сказали, мы немного мазохисты. Так что, да, мы сочли бы [Baldur’s Gate 4] огромным вызовом», — заявил Мишулин.

Warhammer 40,000: Rogue Trader показала себя «лучше среднего» (источник изображения: Owlcat Games)

Warhammer 40,000: Rogue Trader показала себя «лучше среднего» (источник изображения: Owlcat Games)

По словам Мишулина, попытка воссоздать в Baldur’s Gate 4 то, чего добилась Larian со своей игрой, обречена на провал. Baldur’s Gate 3 стала для бельгийской студии кульминацией 30 лет оттачивания собственной формулы.

«Но другие студии сделают что-то своё. У них будет своя ДНК, свои идеи, которые лягут в основу Baldur’s Gate 4, и это будет нечто. Надеюсь, найдётся достаточно смелая, увлечённая и умелая студия для этой игры», — поделился Мишулин.

Источник изображения: Owlcat Games

Источник изображения: Owlcat Games

Мишулин был очень польщён, когда многие игроки и стримеры сравнивали Warhammer 40,000: Rogue Trader с Baldur’s Gate 3: «Это одна из величайших RPG в истории <...>. Надеемся, однажды сможем конкурировать с ней напрямую».

К настоящему моменту Owlcat Games разрослась до 600 сотрудников. Сейчас студия готовит к релизу четыре проекта, включая ролевой боевик The Expanse: Osiris Reborn и партийную ролевую игру Warhammer 40,000: Dark Heresy.

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Теги: baldur’s gate 4, owlcat games, hasbro, ролевая игра
baldur’s gate 4, owlcat games, hasbro, ролевая игра
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